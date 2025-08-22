台北正覺同修會與正覺教育基金會　攜手捐贈嘉義醫院救護車

▲▼ 「社團法人台北市佛教正覺同修會」與「財團法人正覺教育基金會」 捐車給朴子醫院。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化醫療急救能力，提升嘉義地區民眾的健康福祉，「社團法人台北市佛教正覺同修會」與「財團法人正覺教育基金會」於8/22蒞臨衛生福利部朴子醫院，參加「『正覺』善舉相助、守護嘉義急救線」救護車捐贈儀式，攜手捐贈一輛全新救護車及全套設備，深化朴醫急救能量及品質，守護社區民眾健康。



「社團法人台北市佛教正覺同修會」陸大元常務理事與「財團法人正覺教育基金會」高震國董事長等人8/22共同親赴朴子醫院參加捐贈儀式，及表示多年來，正覺兩會從未對外募款，由學會員自發布施、廣結善緣，結合公眾行善力量，關懷守護社會及共創更好社會生活品質。近期正覺兩會關注大眾生命財產安全，不遺餘力地調查全台需求後，知悉朴子醫院近期需汰換救護車，因而促成此次捐贈善舉，而此次贈與的救護車具備高頂設計，提供更寬敞空間，讓醫護人員在運送病患過程中能夠進行更有效做急救處置，且車內配備完整的醫療設備，確保在黃金救援時間內，病患能獲得即時且專業的醫療服務，把握每一刻珍貴生命，期盼點滴努力，匯聚成溫暖及善的循環，促進大眾的生活品質。



朴子醫院陳大中代理院長表示：「身為急診科醫師，深切感受救護車資源對第一線來說至關重要，感謝台北市佛教正覺同修會與正覺教育基金會對本院的支持，不僅強化緊急醫療的應變能力，象徵社會各界對於醫療服務深切關懷及重視，朴子醫院將善用這份資源，落實推動政府醫療照護使命，持續守護嘉義沿海地區鄉親的健康安全」。