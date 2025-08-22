　
地方焦點

台北正覺同修會與正覺教育基金會　攜手捐贈嘉義醫院救護車

▲▼ 正覺基金會捐車給朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

▲▼ 「社團法人台北市佛教正覺同修會」與「財團法人正覺教育基金會」 捐車給朴子醫院。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化醫療急救能力，提升嘉義地區民眾的健康福祉，「社團法人台北市佛教正覺同修會」與「財團法人正覺教育基金會」於8/22蒞臨衛生福利部朴子醫院，參加「『正覺』善舉相助、守護嘉義急救線」救護車捐贈儀式，攜手捐贈一輛全新救護車及全套設備，深化朴醫急救能量及品質，守護社區民眾健康。

▲▼ 正覺基金會捐車給朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）


「社團法人台北市佛教正覺同修會」陸大元常務理事與「財團法人正覺教育基金會」高震國董事長等人8/22共同親赴朴子醫院參加捐贈儀式，及表示多年來，正覺兩會從未對外募款，由學會員自發布施、廣結善緣，結合公眾行善力量，關懷守護社會及共創更好社會生活品質。近期正覺兩會關注大眾生命財產安全，不遺餘力地調查全台需求後，知悉朴子醫院近期需汰換救護車，因而促成此次捐贈善舉，而此次贈與的救護車具備高頂設計，提供更寬敞空間，讓醫護人員在運送病患過程中能夠進行更有效做急救處置，且車內配備完整的醫療設備，確保在黃金救援時間內，病患能獲得即時且專業的醫療服務，把握每一刻珍貴生命，期盼點滴努力，匯聚成溫暖及善的循環，促進大眾的生活品質。

▲▼ 正覺基金會捐車給朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）


朴子醫院陳大中代理院長表示：「身為急診科醫師，深切感受救護車資源對第一線來說至關重要，感謝台北市佛教正覺同修會與正覺教育基金會對本院的支持，不僅強化緊急醫療的應變能力，象徵社會各界對於醫療服務深切關懷及重視，朴子醫院將善用這份資源，落實推動政府醫療照護使命，持續守護嘉義沿海地區鄉親的健康安全」。

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

嘉義縣六腳鄉一名居民近日在水溝中發現一隻烏龜，令人驚訝的是，牠的龜殼竟被一個塑膠環長期套住，導致背甲嚴重變形，呈現扭曲的「葫蘆形」，像極阿拉伯數字8，初判這個塑膠環至少套住這隻烏龜5至10年。畫面曝光後立即引發外界關注，省思亂丟垃圾對野生動物的危害。

2025雙潭馬拉松菁英賽11/30熱血開跑！

2025雙潭馬拉松菁英賽11/30熱血開跑！

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

快訊／台鐵受地震影響列車減速　4路段慢行延誤

快訊／台鐵受地震影響列車減速　4路段慢行延誤

嘉義規模5.1極淺層地震　氣象署：為0121大埔餘震

嘉義規模5.1極淺層地震　氣象署：為0121大埔餘震

社會公益正覺基金會救護車捐贈朴子醫院嘉義

更多

