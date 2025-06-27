台電嘉義區處提供專業節能服務　朴子醫院將節省數十萬度電

▲▼ 台電嘉義區處配合政府深度節能政策，協助朴子醫院進行節能診斷， 共創低碳醫療環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應政府推動「深度節能」政策，鼓勵用電單位透過專業診斷、設備汰換與智慧管理來降低能源消耗，落實節能減碳的目標，台灣電力公司嘉義區營業處秉持企業社會責任，結合專業人力與技術資源，主動與地方醫療單位合作，由處長許墩貴率隊拜訪衛生福利部朴子醫院院長賴仲亮及其團隊，同時進行節能診斷服務，針對院內主要用電設備進行實地盤查與專業分析，並依據實測數據提供節能建議與改善方案，協助醫院找出潛在節能空間，攜手打造節能、減碳及永續的綠色醫療環境。

此次診斷成果顯示，朴子醫院可藉由汰換中央空調設備提升效率及優化冷卻水塔運轉管理策略，有效減少不必要的電力浪費，未來若依建議全面實施改善措施，預估每年可節省約33萬度電，相當於減少約156公噸的二氧化碳排放量。

朴子醫院院長賴仲亮對台電的專業協助表達高度肯定，並表示醫療院所肩負病患健康照護責任外，也有義務關注環境永續，近年來已積極推動節能減碳，如推動「部醫綠生活十大守則」，鼓勵同仁從日常中實踐節能減碳、低碳交通與資源節約，朝向健康永續的生活型態邁進，此外，節能不僅是經濟考量，更是醫療單位對環境永續的責任，院方將依台電嘉義區處提供的診斷建議逐步推動相關改善計畫，朝向智慧節能低碳醫院邁進。

台電嘉義區處處長許墩貴表示，將持續配合能源轉型政策，擴大推動節電訪視輔導與深度節能診斷服務，協助更多用戶優化能源使用，攜手推動地方低碳轉型，共同邁向2050淨零排放目標。