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國際獅子會捐贈30台輪椅　提升朴子醫院照護品質

▲▼ 國際獅子會捐贈朴子醫院輪椅　行動傳愛溫暖就醫民眾 。（圖／朴子醫院提供）

▲▼ 國際獅子會捐贈朴子醫院輪椅，希望藉由行動實際傳愛溫暖就醫民眾 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為提升嘉義偏鄉沿海地區就醫友善環境，國際獅子會台北300A2區第三專區及所屬台北市春暉獅子會，於5/19蒞臨衛生福利部朴子醫院舉行「獅子有愛、有愛無礙」輪椅捐贈儀式，參與單位同時包含台北市東區、博愛、千禧、萬華第五分區及建成、雙園、崇愛第六分區等，眾志成城推動善的行動，讓溫暖在社會中流動。獅子會捐贈30台輪椅提供院內門診、病房及急診區域使用，有效提升本院對行動不便病患之照護品質與服務效率。

▲▼ 國際獅子會捐贈朴子醫院輪椅　行動傳愛溫暖就醫民眾 。（圖／朴子醫院提供）


在5/19的捐贈儀式中，國際獅子會台北300A2區第三專區與台北市春暉獅子會代表親赴本院，共同見證捐贈成果實質效益，本院妥善運用受贈的30輛輪椅貼心打造友善就醫空間，特別針對高齡、行動不便或復健需求病人，優先配置於大廳服務台、急診出入口、復健病房及其他需求單位，提供民眾更安全、便利的無障礙友善就醫環境，對本院長期關懷及服務廣大沿海及偏鄉地區民眾而言，具有深遠意義。

▲▼ 國際獅子會捐贈朴子醫院輪椅　行動傳愛溫暖就醫民眾 。（圖／朴子醫院提供）


朴子醫院陳大中副院長表示：「感謝國際獅子會長期關注社會公益，此次捐贈不僅完善本院輔具設備資源，更體現民間團體與醫療機構攜手合作的關懷力量，共同為病人營造更為友善及安心的就醫空間，本院將秉持『社區好醫院 厝邊好醫生』的公醫角色，善用各界資源，優化醫療環境，攜手為民眾健康守護盡一份心力，實踐We Serve的社會責任。」

 
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