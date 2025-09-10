瑞芳警台2線「移動地磅」上路　嚴查砂石車、大貨車超載超速

▲移動地磅開抓！瑞芳警台2線強勢取締，砂石車、大貨車成重點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區台2線於今年8月連續發生2起A1交通事故，共造成2人死亡、3人受傷。經瑞芳警分局分析，事故主要肇因包括車輛跨越分向限制線、駕駛未注意車前狀況及未保持安全距離等因素。為此，分局立即啟動「加強防制A1交通事故專案」，從「教育、執法、工程」三大面向著手，全力防制重大車禍再生。

在執法方面，警方於事故路段連續執行交通稽查勤務，並運用移動式地磅、雷射測速儀及紅藍爆閃警示燈等科技設備，強化取締效能。專案期間共稽查150輛砂石車及大貨車，取締超載5件、超速6件，不僅有效遏止違規，也大幅提升見警率，達到警示效果。

工程改善方面，瑞芳分局協調相關單位增設「LED輔助告示牌」、「減速慢行標誌」及「路面減速標線」，透過視覺提醒促使駕駛人自然減速，注意路況與行車安全。 交通宣導則結合在地治安座談會等集會場合，持續向民眾與駕駛人推廣交通安全觀念，強化用路人的風險意識，從根本減少事故發生與傷亡。

瑞芳警分局長沈明義表示，台2線是大型車輛往返宜蘭與基隆的重要幹道，車流複雜且風險較高。未來將持續鎖定易肇事路段及時段，規劃專案性執法，針對砂石車、大貨車違規超載、超速等行為加強取締，並積極會勘改善道路工程設施，致力達成「人守法、路順暢、車安全」的交通環境目標。