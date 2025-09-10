民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

▲500公克和郵資104元以下信函為中華郵政專營權，民間業者投遞為違法。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

現行500公克以下或郵資不超過104元的文件資料或證件、繳費單等投遞，為中華郵政專營權，其他民間業者若投遞為違法，每次開罰20萬，累犯罰則每次以20萬元級距往上累加，不過交通部今(10日)​修正「交通部執行違反郵政法事件取締作業要點」鬆綁，降低累犯每次罰款為10萬元，今天起正式上路。

根據《郵政法》規定，明信片、郵簡，以及政府、學校、公營機構、軍事單位寄交信函，或是民眾寄送的單件重量500公克以下或單件資費不逾104元郵資信函，為中華郵政專營項目，除中華郵政公司及受其委託者外，任何人包括民間投遞業者不得以遞送營業，包括各類繳費通知單、罰單、發票收據、個人證件、票證、健檢報告等文件。

若民間企業遞送中華郵政公司專營文件營業，初犯可開罰最低罰額20萬，累犯可按次加罰20萬元，最高罰上限為100萬元，且累犯計算期間回溯自108年10月修法實施後起算，有民間投遞業者抱怨罰太重，讓交通部修法鬆綁了。

交通部今公告修正「交通部執行違反郵政法事件取締作業要點」，除初犯維持最低罰20萬元外，累犯級距開罰額度降低了，修法調整為累犯未停止者，得按次累加罰鍰10萬元，最高處罰額100萬元，其違法情節重大者，得逕行處以最高額罰鍰。

交通部說明，考量有些民間業者已改善違規，但可能不小心再度違反規定，加上過去曾經違規，業者反映累加罰款每次增加20萬元太重，因此調整累犯每次依照上次罰款累加10萬元外，違法累犯行為次數計算，將自違法行為日往前推算3年，計算第幾次累犯並累計罰鍰，今天公告後即起實施。

由於民間業者違規投遞累犯罰款減半，是否會助長違規行為和衝擊中華郵政投遞業務，也仍待進一步觀察。