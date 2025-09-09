　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

▲▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』暨『國際民航組織』推案記者會」。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

第80屆聯合國大會9日開議，並將在9月23日至27日及29日舉行總辯論。外交部次長葛葆萱表示，由民進黨王正旭、國民黨徐巧芯與民眾黨麥玉珍組成的跨黨派立委視導團將在這兩天出發前往紐約，向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。他也提到，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。

外交部與交通部今上午舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」，由外交部常務次長葛葆萱及交通部常務次長林國顯出席，說明本年我國推動參與UN及ICAO相關規劃。

針對ICAO規劃，林國顯說明，今年ICAO將於9月23日至10月3日於加拿大蒙特婁召開三年一度的第42屆大會，此次以「安全天空 永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）為主軸，強調將與所有利益關係者合作，建立一個更具韌性、可持續性和包容性的國際民用航空系統。

為爭取獲邀參與ICAO大會，林國顯指出，交通部民用航空局與外交部密切合作，民航局長何淑萍也以其名義致函ICAO理事會主席，強調將台灣納入ICAO符合ICAO無縫天空的目標，也可以展現ICAO於全球民航發展與管理領導地位；交通部長陳世凱也已撰擬專文，將在外交部及相關駐館處的協助下向相關媒體投書，呼籲國際社會支持台灣加入ICAO。

▲▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」，交通部常務次長林國顯。（圖／記者詹詠淇攝）

▲交通部常務次長林國顯。（圖／記者詹詠淇攝）

葛葆萱則說，將爭取ICAO循2013年之例，邀請我國以「賓客」身分受邀出席大會。無論是否受邀，政府都會派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明我國的訴求，爭取支持，另也將透過在蒙特婁辦理在地文宣，向各國宣介ICAO接納台灣參與的必要性。

今（9日）起「聯合國」將舉行今年例會，針對今年推案策略與作法，葛葆萱表示，鑒於聯大第2758號決議遭錯誤解釋已是阻礙台灣爭取國際參與的最主要原因，所以政府今年推動聯合國案的訴求仍以提升國際社會對聯大第2758號決議的正確認知為主軸，包含3項。

葛葆萱說，第一，聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並維持中立，不應配合中方政治打壓台灣。第二，聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻。第三，聯合國應停止錯誤援引聯大第2758號決議，不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

▲▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」，外交部常務次長葛葆萱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部常務次長葛葆萱。（圖／記者詹詠淇攝）

推案作法部分，葛葆萱說，則規劃延續往年穩健及溫和路線，包括洽請友邦常任代表為我聯名致函UN秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及請友邦在預訂9月23日至27日及29日舉行的聯大總辯論中為我發聲。外交部也將於聯大期間在紐約辦理活動及在地文宣，並感謝立法院再度籌組跨黨派的立委視導團（民進黨王正旭、國民黨徐巧芯、民眾黨麥玉珍）前往紐約，向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。

而針對有立委呼籲以「台灣」名義參與聯合國，葛葆萱回應，加入聯合國立場一致，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。至於中共近期藉由93閱兵等一連串紀念3個80年行動，強調「繼承中華民國歷史」，意圖搶奪話語權，並加大力道打壓，是否會影響今年聯大推案？葛葆萱則說，中共最近在93閱兵強調「國家繼承論」，就像他錯誤解讀2758號決議，都是想強迫國際社會接受台灣是中國一部分的錯誤論述，「我們不會接受」，而這也對我方推案沒有影響，會持續我們的作法。

▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』暨『國際民航組織』推案記者會」。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」，由外交部常務次長葛葆萱及交通部常務次長林國顯出席。（圖／記者詹詠淇攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

柯文哲交保後今首出庭　直面友性證人

更多熱門

相關新聞

美參院軍委會主席再發友台言論　外交部發聲

美參院軍委會主席再發友台言論　外交部發聲

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員日前結束訪台行程，返美後再度公開發表友台言論。對此，外交部今（8日）表示，外交部長林佳龍感謝維克主席與費雪參議員持續以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。我國作為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，共同確保台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮。

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

石破茂請辭　外交部發聲了

石破茂請辭　外交部發聲了

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

關鍵字：

外交部聯合國ICAO交通部

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面