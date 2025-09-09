聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

▲外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』暨『國際民航組織』推案記者會」。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

第80屆聯合國大會9日開議，並將在9月23日至27日及29日舉行總辯論。外交部次長葛葆萱表示，由民進黨王正旭、國民黨徐巧芯與民眾黨麥玉珍組成的跨黨派立委視導團將在這兩天出發前往紐約，向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。他也提到，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。

外交部與交通部今上午舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」，由外交部常務次長葛葆萱及交通部常務次長林國顯出席，說明本年我國推動參與UN及ICAO相關規劃。

針對ICAO規劃，林國顯說明，今年ICAO將於9月23日至10月3日於加拿大蒙特婁召開三年一度的第42屆大會，此次以「安全天空 永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）為主軸，強調將與所有利益關係者合作，建立一個更具韌性、可持續性和包容性的國際民用航空系統。

為爭取獲邀參與ICAO大會，林國顯指出，交通部民用航空局與外交部密切合作，民航局長何淑萍也以其名義致函ICAO理事會主席，強調將台灣納入ICAO符合ICAO無縫天空的目標，也可以展現ICAO於全球民航發展與管理領導地位；交通部長陳世凱也已撰擬專文，將在外交部及相關駐館處的協助下向相關媒體投書，呼籲國際社會支持台灣加入ICAO。

▲交通部常務次長林國顯。（圖／記者詹詠淇攝）

葛葆萱則說，將爭取ICAO循2013年之例，邀請我國以「賓客」身分受邀出席大會。無論是否受邀，政府都會派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明我國的訴求，爭取支持，另也將透過在蒙特婁辦理在地文宣，向各國宣介ICAO接納台灣參與的必要性。

今（9日）起「聯合國」將舉行今年例會，針對今年推案策略與作法，葛葆萱表示，鑒於聯大第2758號決議遭錯誤解釋已是阻礙台灣爭取國際參與的最主要原因，所以政府今年推動聯合國案的訴求仍以提升國際社會對聯大第2758號決議的正確認知為主軸，包含3項。

葛葆萱說，第一，聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並維持中立，不應配合中方政治打壓台灣。第二，聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻。第三，聯合國應停止錯誤援引聯大第2758號決議，不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

▲外交部常務次長葛葆萱。（圖／記者詹詠淇攝）

推案作法部分，葛葆萱說，則規劃延續往年穩健及溫和路線，包括洽請友邦常任代表為我聯名致函UN秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及請友邦在預訂9月23日至27日及29日舉行的聯大總辯論中為我發聲。外交部也將於聯大期間在紐約辦理活動及在地文宣，並感謝立法院再度籌組跨黨派的立委視導團（民進黨王正旭、國民黨徐巧芯、民眾黨麥玉珍）前往紐約，向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。

而針對有立委呼籲以「台灣」名義參與聯合國，葛葆萱回應，加入聯合國立場一致，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。至於中共近期藉由93閱兵等一連串紀念3個80年行動，強調「繼承中華民國歷史」，意圖搶奪話語權，並加大力道打壓，是否會影響今年聯大推案？葛葆萱則說，中共最近在93閱兵強調「國家繼承論」，就像他錯誤解讀2758號決議，都是想強迫國際社會接受台灣是中國一部分的錯誤論述，「我們不會接受」，而這也對我方推案沒有影響，會持續我們的作法。

▼外交部與交通部今舉辦「2025年『聯合國』暨『國際民航組織』推案記者會」。（圖／記者詹詠淇攝）