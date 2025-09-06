少棒奪冠寫歷史！中華郵政10月推紀念郵摺　冠軍郵票明年登場

▲總統賴清德日前接見威廉波特世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、亞洲U15青少棒錦標賽等冠軍隊。（資料圖／總統府提供）

記者李姿慧／台北報導

睽違29年，台北市東園國小少棒隊再度抱回威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，總統賴清德日前接見三支少棒冠軍隊伍時宣布要發紀念郵票。中華郵政公司董事長王國材表示，目前已啟動相關作業與授權接洽，預計最快10月初先發行紀念郵摺，力拼明年1月推出冠軍紀念郵票。

台灣棒球少將在國際舞台大放異彩，台北市東園國小少棒隊以7比0完封美國，拿下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍；台中市中山國中棒球隊也以8比1戰勝美國隊，4連霸拿下世界次青少棒錦標賽冠軍；U15代表隊8月在U15亞洲青少棒錦標賽完成2連霸，勇奪隊史第8冠。總統賴清德4日接見該三支棒球冠軍隊伍，宣布要發行紀念郵票。

中華郵政公司董事長王國材表示，總統宣布當天，中華郵政立即啟動相關作業，與棒協以及威廉波特少棒等相關單位聯繫，洽談照片和logo授權，集郵處也已拜訪東園國小校長，若授權得快，預定冠軍郵摺10月初可發行，少棒冠軍紀念郵票明年1月發行。

王國材指出，睽違29年再度勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，非常不容易，藉由發行紀念郵摺與郵票，將這段榮耀永續留存，見證台灣棒球光輝時刻，傳承優秀選手們的韌性與毅力，期盼激勵更多年輕世代投入少棒運動。