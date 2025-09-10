泰新總理申報財產39億！二度離婚再娶小20歲女神　男模級帥兒曝光

圖文／鏡週刊

泰國新任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）向國家反貪委員會（NACC）申報資產，總額高達39億泰銖，包括3架私人飛機、2艘快艇，以及曼谷市中心的豪華房產。

現年58歲的阿努廷出身顯赫，父親是政商重量級人物。歷經2次離婚，與首任妻子莎坦努育有2名子女，2022年阿努廷與年輕20歲的「女神級美女」塔納農（Thananon Niramis）結婚。目前阿努廷是國會泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的領袖。他在前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因道德違規遭憲法法院罷免後，接任總理職務。

▲貝東塔（右二）下台後，阿努廷（左二）上位接任新總理職位。（翻攝自jaa.thananon IG）

根據申報資料，阿努廷名下現金及銀行存款高達10.9億泰銖，分散於20多個帳戶；另有6.55億泰銖投資。他去年報告的年收入超過180萬泰銖。

阿努廷的家族資產來自泰國上市公司「中泰公司」，該公司長期承攬大型政府工程，包括素萬那普機場與國會大樓。不過，國會大樓工程曾延宕8年、超支100億泰銖，引發社會批評。其他資產還包括多筆土地、4輛豪華汽車、22只名錶、24枚佛牌，以及11件13世紀王室御用的班加隆（Benjarong）瓷器。

▲ 阿努廷兒子去年和女模結婚，對方是泰國傳奇歌星之女。（翻攝自pek_c IG）

阿努廷以強烈的親王室立場聞名，這也使他的政治地位提升，甚至被認為超越部分軍方背景政黨的領袖。

雖然他強調自己未介入2024年參議員選舉，但政治分析人士指出，約75%新任參議員與他或泰自豪黨關係密切。目前當局正在調查該次選舉是否涉及大規模賄選與洗錢，數百名嫌疑人已被傳喚。另一方面，最大在野黨人民黨（People’s Party）已表態支持阿努廷，交換條件是他承諾4個月內解散國會，為新一輪大選及修憲公投鋪路。

