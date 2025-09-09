給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

▲運動部9日掛牌上路，首位運動部長李洋接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

運動部今（9日）掛牌上路，未來相關法案與預算將由立法院教育文化委員會審查。對此，國民黨立法院教文委員會委員羅廷瑋給予3大期許，包括支持電競、賽車等新興運動，發展多元文化。另對於2次奧運羽球男雙金牌選手李洋接任首位運動部長，羅廷瑋說，李30歲便肩負重任，期待李能將場上的拚搏精神與運動員的熱情，注入政策推動與體制改革，帶領台灣體育邁向新篇章。

羅廷瑋9日在臉書表示，今天是台灣體育史的重要時刻，運動部正式掛牌上路，「我們的體育發展終於有了專責部會，能以更完整的規劃與資源來推動」，明年度運動部248億元的預算，承載著全民對於健康生活的期待，也關乎體育長遠發展的藍圖，也因此他對運動部有三大期許。

羅廷瑋指出，一、補齊基礎建設，縮短城鄉差距：在地方很常遇到校園體育設施老舊、社區運動中心不足問題，導致孩子缺乏場地、民眾運動不便，希望未來運動部能夠在運動基礎建設上再給予更多支持，期許未來能夠逐步補齊城鄉差距。

二、 完善運動防護，健全退役規劃：近年運動防護人員逐步進入校園，提供傷害處置、復健與預防教育，讓學生運動員受益良多。但人力配置仍不均衡，尤其在偏鄉與冷門項目更顯不足。運動部應建構完善的運動防護體系，確保每位選手都能獲得專業且平等的支持。另外，退役選手仍缺乏完整的職涯規劃，希望運動部未來能夠主導設立轉職與再培訓制度，協助銜接職場，讓運動員能安心追夢。

三、支持冷門項目，發展多元文化：冷門項目同樣需要支持。許多選手在射箭、擊劍、體操、以及新興運動如電競、賽車等領域同樣為國爭光，他們更需要穩定資源，讓多元運動文化在台灣扎根。

另外，羅廷瑋也說，他要祝賀李洋30歲便肩負重任，從奧運金牌選手到部會首長，期待李能將場上的拚搏精神與運動員的熱情，注入政策推動與體制改革，帶領台灣體育邁向新篇章。