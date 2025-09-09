　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

▲新任運動部長李洋受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任運動部長李洋受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天「運動部」正式掛牌成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主的30歲體壇名將李洋接任。國民黨立委林倩綺表示，早在去年她即嚴正指出現存三大問題，包含行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

林倩綺表示，她親身參與並見證了體育署升格的歷程。早在去年賴清德上任前一個月，國民黨團即呼籲政府落實體育署升格的政見，而她亦第一時間提出《運動發展部組織法》草案，為組織再造奠定基礎。

林倩綺指出，運動部的成立不僅是體制調整，更是推動全民運動與體育公平的關鍵契機。她早先提的政策主張，在李部長今日致詞確立了相同的發展方向：一、落實全民運動，促進國人健康：改善基層運動設施，讓運動走入日常生活，推動全齡健康。二、整合競技運動結構：協助學生運動員兼顧學業與訓練，並加強運動部、國訓中心與各單項協會的合作。三、舉辦國際賽事：積極申辦與舉辦國際大型賽事，提升台灣的國際體育能見度。

四、促進運動產業發展：透過法規調整與資源整合，帶動運動產業升級，形成健全的商業生態。五、關注多元族群與平權：體育發展應涵蓋性別平權、高齡健康、身心障礙運動與社區活力。六、強化基層人才培育：從校園與社區出發，培養青少年運動人才，打造體育永續基礎。

在制度改革上，林倩綺強調，她已推動修正《運動產業發展條例》第26-2條，提高企業辦理賽事與活動的稅務優惠；並修正《運動彩券發行條例》，將利誘、操控賽事行為明確入罪，保障比賽公平。在協會治理上，早在去年她即嚴正指出現存三大問題，行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

林倩綺說，在推廣面向，她以行動支持體育，於世壯運中勇奪女子帆船金牌，展現「全齡健康」理念；並透過跨部會溝通，推動改進原住民族選手培育拔擢計畫、帆類運動推廣及無障礙水域環境建設。

林倩綺強調，運動部是台灣體育的新起點。未來將持續努力，推動協會制度改革、深化全民運動環境、並支持基層培育與產業發展，讓運動真正成為國力的一部分。願每一位運動員與每一個熱愛運動的國人，都能因此更有力量前行。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

【泰格與雪兒】跟前任還是朋友

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

柯文哲交保後今首出庭　直面友性證人

更多熱門

相關新聞

李洋接掌運動部今揭牌　陳世凱祝賀：首位擁有「金色郵筒」部長

李洋接掌運動部今揭牌　陳世凱祝賀：首位擁有「金色郵筒」部長

羽球男雙「麟洋配」去年在巴黎奧運摘金，中華郵政將第5座金牌郵筒設置在選手李洋家鄉金門的航空站，李洋今接任運動部掛牌，交通部長陳世凱今在臉書祝賀，並表示，李洋成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長。

金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

李洋領軍運動部　推六大方向迎接挑戰

李洋領軍運動部　推六大方向迎接挑戰

關鍵字：

李洋運動部長藍委

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面