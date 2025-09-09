李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

▲新任運動部長李洋受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

今天「運動部」正式掛牌成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主的30歲體壇名將李洋接任。國民黨立委林倩綺表示，早在去年她即嚴正指出現存三大問題，包含行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

林倩綺表示，她親身參與並見證了體育署升格的歷程。早在去年賴清德上任前一個月，國民黨團即呼籲政府落實體育署升格的政見，而她亦第一時間提出《運動發展部組織法》草案，為組織再造奠定基礎。

林倩綺指出，運動部的成立不僅是體制調整，更是推動全民運動與體育公平的關鍵契機。她早先提的政策主張，在李部長今日致詞確立了相同的發展方向：一、落實全民運動，促進國人健康：改善基層運動設施，讓運動走入日常生活，推動全齡健康。二、整合競技運動結構：協助學生運動員兼顧學業與訓練，並加強運動部、國訓中心與各單項協會的合作。三、舉辦國際賽事：積極申辦與舉辦國際大型賽事，提升台灣的國際體育能見度。

四、促進運動產業發展：透過法規調整與資源整合，帶動運動產業升級，形成健全的商業生態。五、關注多元族群與平權：體育發展應涵蓋性別平權、高齡健康、身心障礙運動與社區活力。六、強化基層人才培育：從校園與社區出發，培養青少年運動人才，打造體育永續基礎。

在制度改革上，林倩綺強調，她已推動修正《運動產業發展條例》第26-2條，提高企業辦理賽事與活動的稅務優惠；並修正《運動彩券發行條例》，將利誘、操控賽事行為明確入罪，保障比賽公平。在協會治理上，早在去年她即嚴正指出現存三大問題，行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

林倩綺說，在推廣面向，她以行動支持體育，於世壯運中勇奪女子帆船金牌，展現「全齡健康」理念；並透過跨部會溝通，推動改進原住民族選手培育拔擢計畫、帆類運動推廣及無障礙水域環境建設。

林倩綺強調，運動部是台灣體育的新起點。未來將持續努力，推動協會制度改革、深化全民運動環境、並支持基層培育與產業發展，讓運動真正成為國力的一部分。願每一位運動員與每一個熱愛運動的國人，都能因此更有力量前行。

