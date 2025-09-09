李洋接掌運動部今揭牌　陳世凱祝賀：首位擁有「金色郵筒」部長

▲中華郵政將第5座金牌郵筒設置在選手李洋家鄉金門的航空站。（圖／中華郵政提供）

記者周湘芸／台北報導

羽球男雙「麟洋配」去年在巴黎奧運摘金，中華郵政將第5座金牌郵筒設置在選手李洋家鄉金門的航空站，李洋今接任運動部長，交通部長陳世凱在臉書祝賀，並表示，李洋成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長。

羽球男雙「麟洋配」繼東京奧運奪下冠軍後，再次於2024巴黎奧運摘金，中華郵政為感謝選手對國家社會貢獻，在李洋家鄉金門的航空站中設置「奧運金牌郵筒」，為第5座、離島首座奧運金牌郵筒。

9月9日適逢「國民體育日」，運動部今同步舉行揭牌暨布達典禮，首任部長李洋走馬上任。陳世凱今於臉書祝賀表示，恭喜李洋成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長。

陳世凱指出，李洋帶著運動員的初心，接下運動部的重任，相信憑藉著他的經驗與團隊的力量，能帶領台灣邁入全民運動的新時代，不僅提升運動文化，也讓選手們有更廣闊的舞台，讓全民為運動驕傲，也讓世界看見台灣。

陳世凱表示，中華郵政會把金色郵筒設在奧運金牌選手的母校或家鄉，因為選手大多是在校園起步，也在家鄉的支持下成長。這座郵筒不只是榮耀，更是努力的見證，設在母校更希望把這份榮耀傳遞給學弟妹，勇敢去追夢。

中華郵政目前在全台設有5座奧運金牌郵筒，包括2021年「麟洋配」首度在東京奧運奪下冠軍時，於2人母校台北市立大學及王齊麟母校民權國小設置；舉重選手許淑淨2016年在奧運奪金時，於其出生地雲林縣崙背郵局設置；拳擊選手林郁婷2024奧運奪金時，於其家鄉新北市鶯歌設置；「麟洋配」2024年再度於巴黎奧運奪冠時，於李洋家鄉金門設置。

▲交通部長陳世凱在臉書祝賀，李洋成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長。（圖／取自陳世凱臉書）