生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡阿嘎最不推「日本1城市」　10大原因譴責

蔡阿嘎列出10大「不推薦來福岡旅遊」的原因。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎列出10大「不推薦來福岡旅遊」的原因。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

擁有逾255萬訂閱的百萬YouTuber蔡阿嘎，因熱愛日本文化，時常與妻子二伯及兒子一同赴日旅遊，也不時安排工作夥伴進行員工旅遊。2022年，他曾因拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片引發爭議，遭網友批評後緊急下架並道歉。近日，他再度以充滿反串風格，發布「最不推薦的日本旅遊城市：福岡！拜託千萬不要去！」影片引發話題。

蔡阿嘎於8日上傳最新影片，直言自己90多次造訪日本，卻「最不推薦大家去的城市」竟是福岡。他更以「冒著被炎上的風險」為前提，列出10大「不要去福岡」的理由，並語帶戲謔地呼籲觀眾：「看完拜託真的不要再去了！真心不推！」影片上線後，意外引來大批網友留言表示爆笑，直呼這根本是「明貶暗褒」。

影片中，蔡阿嘎所列出的10項理由包括：

1、福岡離得太近，飛機一下就到，連進市區只需十幾分鐘，無法享受搭乘新幹線的樂趣。
2、到處都吃得到好吃的牛腸，回到台灣後會產生強烈相對剝奪感。
3、百貨與商場密集，容易一整天困在同一區，浪費行程。
4、當地Lalaport規模龐大，讓人一整天逛不完，「根本在耍人」。
5、物價低廉，導致兌換的日幣現鈔根本花不完。
6、當地人太過親切，店員與司機英文能力高，令人不習慣。
7、豚骨拉麵與宵夜太過美味，「是要胖死誰」。
8、觀光客稀少，熱門餐廳幾乎免排隊，「沒排隊哪像觀光？」
9、福岡美女眾多，眼睛大得「太囂張」，讓他擔心老婆二伯吃醋。
10、河岸氛圍過於chill，街頭藝人表演精彩，讓人夜晚捨不得回飯店。

蔡阿嘎也笑稱，福岡服飾店店員發現他是台灣知名YouTuber時相當驚訝，當地人熱情的互動也讓他印象深刻。儘管影片中不斷以「不推薦」為名，但實則處處透露對福岡的喜愛。

影片一出，立刻掀起網友熱烈回應，紛紛留言：「根本把福岡所有優點講出來了」、「麻煩把影片下架，免得冷門店也要排隊」、「Joeman才剛去福岡，最近是吹起福岡旅遊風嗎」、「明貶暗褒太好笑，這支影片讓我決定去福岡玩」、「福岡真的超適合獨旅，我之前一個人去吃美食+逛街都覺得超爽」、「只有嘎哥敢逆向操作，這樣玩日本」、「真的是去一次就會愛上的地方。」

