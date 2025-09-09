貝森特否認關稅是「對美民徵稅」　稱政策有助貿易平衡



▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在接受《全國廣播公司》（NBC）主持人威爾克（Kristen Welker）專訪時，拒絕承認美國總統川普（Donald Trump）所推動的全球性關稅措施，等於向美國消費者徵稅。

據《衛報》報導，貝森特曾是億萬對沖基金經理人，如今成為川普政府的財政核心人物。他在節目中駁斥了美國大型企業的憂慮，包括農機巨頭迪爾公司（Deere & Company）、運動品牌耐吉（Nike）以及五金製造商史丹利百得（Stanley Black & Decker, Inc.），這些企業均警告稱，川普的關稅政策每年將讓他們付出數十億美元的代價。

對於企業的抱怨，貝森特認為外界過度誇大。他在專訪中表示：「你是從財報電話會議裡聽到的說法，而在財報會議上，他們必須假設最嚴苛的情況。沒有企業真的站出來說：『因為關稅，我們做了什麼決定。』」

他進一步強調：「如果情況真的那麼糟，為什麼國內生產毛額（GDP）還能達到3.3%？為什麼股市創下新高？因為在川普總統的領導下，我們同時關注大企業和中小企業的發展。」

然而，隨著越來越多的美國企業將關稅成本轉嫁到消費市場，威爾克追問：「你是否認知到這些關稅其實是對美國消費者課稅？」對此，貝森特斬釘截鐵地回答：「不，我不認為。」

報導補充，上述專訪發生在1項關鍵的司法裁決之後。美國聯邦上訴法院（United States courts of appeals）近日裁定，川普在今年稍早對數十個國家祭出的全面關稅屬於非法，已超越其總統職權範圍，並導致全球市場震盪。

該關稅政策幾乎涵蓋所有美國貿易夥伴，基準稅率為10%，同時還增設所謂「對等關稅」，針對那些被川普指控為貿易不公平的國家。例如，非洲南部人口僅230萬的小國賴索托（Lesotho），就被課徵50%的關稅；甚至連位於南極洲附近、無人居住且僅有企鵝棲息的群島，也被課徵10%的關稅。

面對上訴法院的否定性裁決，川普政府已向美國聯邦最高法院提出上訴，要求推翻判決。當被問到若最高法院最終駁回，政府是否準備退還已徵收的關稅時，貝森特回應：「我們大約得退還一半的關稅，這對財政部來說將是非常糟糕的，這不是什麼『事先準備』的問題，如果法院這麼判，我們就得照辦。」

儘管如此，貝森特對保守派多數的最高法院仍信心滿滿，認為最終會做出有利於川普政府的裁決，「我有信心我們會在最高法院勝訴。但還有許多其他途徑可走。這不只是錢的問題，而是談判籌碼的問題。錢只是其次，重點在於貿易平衡。」

與此同時，美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）也公布新數據顯示，自川普4月宣布關稅以來，美國製造業已累計流失42,000個工作崗位，其中僅在8月就減少12,000個。華府公共政策研究中心與倡議智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）的研究進一步指出，自4月以來，職缺數下降76,000個，錄用人數則減少18,000人。

對此，威爾克質疑：「這些數字是否證明，關稅並未帶來川普所承諾的製造業就業機會？」貝森特則回應：「才過去幾個月而已。在製造業領域，我們不可能打個響指就讓工廠蓋起來。」他並表示，相信到了第4季，情況會出現「顯著的加速。」

然而，經濟學家普遍認為，川普的關稅最終將讓美國家庭每年多付2,400美元，而製造業工人的薪資成長仍陷停滯。根據數據，今年8月製造業勞工的平均時薪為35.50美元，只比7月多出10美分，幾乎沒有實質改善。

延伸閱讀

▸ 31歲重機網美慘遭卡車輾斃！丈夫到場崩潰痛哭 肇事卡車司機逃逸

▸ 靠投資過生活！他自曝「8個月沒上班」 每月股息加獲利最高近3萬

▸ 原始連結