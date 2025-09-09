柯文哲回老家「眼眶都紅了」照片曝！支持者喊心疼：不自覺想落淚

▲柯文哲紅了眼眶。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

記者曾筠淇／綜合報導

涉京華城案而遭羈押禁見約一年的民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬交保，他在北檢外發表談話後，就趕回新竹老家見媽媽何瑞英，還和大家一起吃冰棒。民眾黨發言人吳怡萱就在臉書貼出照片，透露柯文哲和媽媽討論身體狀況時，又紅了眼眶。不少支持者看到照片後，都留言打氣。

柯文哲與妻子陳佩琪返回新竹老家後，和媽媽何瑞英、妹妹柯美蘭、被停職的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹市議員李國璋一起吃冰棒，並開心合影。

吳怡萱就在臉書粉專上發文透露，柯文哲在吃冰棒的時候，因為冰棒太硬了，一度咬不動，因此自顧自笑了出來；但緊接著，柯文哲和媽媽討論到身體狀況時，又忍不住紅了眼眶。吳怡萱就說，「很久沒看到阿北的喜怒哀樂，終於回家了」。

柯文哲眼眶泛淚的照片曝光後，也有網友表示，「阿北不要哭，我也會哭」、「現在就努力身體顧好！伴媽媽身邊！讓媽媽不要再擔心」、「阿北不哭，眼淚是珍珠」、「看到這張照片，不自覺想落淚」、「阿北不哭，拍拍」、「心疼」、「眼神依然堅定銳利」、「阿北不要哭，我們會更心疼您」、「阿北身體養好，不要哭」。