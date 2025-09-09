柯文哲回老家吃冰棒「照片藏1亮點」　網秒懂：我家2台還是不夠

▲柯文哲交保後回新竹老家見母親何瑞英。（圖／民眾黨提供）

記者曾筠淇／綜合報導

涉京華城案而遭羈押禁見約一年的民眾黨前主席柯文哲8日以7000萬交保，他在北檢外發表談話後，就趕回新竹老家見媽媽何瑞英，並和大家一起吃冰棒。只是照片曝光後，就有不少網友歪樓，注意到屋內竟有三台冰箱，進而掀起討論，「我家也三台」、「買菜的單位是筐」。

柯文哲與妻子陳佩琪返回新竹老家後，和媽媽何瑞英、妹妹柯美蘭、被停職的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹市議員李國璋一起吃冰棒，並開心合影。

照片曝光後，就有網友注意到，他們屋內居然有3台冰箱。還有網友在PTT的Gossiping板上，以「什麼人家裡會有超過一台冰箱啊」為標題發文，提到真的有人家中放了超過一台冰箱嗎？是因為長輩太愛冰東西，才會有這個需求嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們家也是，就是很愛買」、「很正常吧？我家有上掀式冷凍櫃」、「啊就一台不夠用啊」、「一個家庭有2、3個冰箱都很正常，除非你天天跑賣場」、「正常啊，我家兩台還是覺得不夠」、「我家現在就一台冰箱+一台冷凍櫃啊，然後我媽還在物色第二台冰箱中」、「很正常，買了新的但舊的也可以繼續用」。