藍營稱柯文哲交保下一步「釋放造假連署國民黨工」　綠酸三盲

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲7000萬交保。而大批國民黨工因偽造連署遭檢察官起訴，部分主事者仍在押。國民黨桃園市議員凌濤昨表示，賴政府下一步也應釋放國民黨黨工，還給台灣司法乾淨空間。對此，民進黨今（9日）回應，這項要求犯了三盲謬誤，法盲理盲又眼盲，續押或釋放，屬於司法機關的權責，而偽造連署書案中，超過兩萬份偽造的鐵證，且多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身，更聽不到國民黨中央與朱立倫主席的一句道歉。

對於凌濤要求，民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨智庫副執行長凌濤再度跳出來胡亂護航，犯下「三盲」，毫無邏輯與基本民主法治素養。戴指出，首先是法盲。嫌犯是否續押或釋放，屬於司法機關的權責，與行政部門無關。但凌濤深受「黨國思維」影響，誤以為政黨可以干涉司法，扭曲事實，誤導社會大眾。

戴瑋姍表示，其次是理盲。在國民黨偽造連署書案中，已有超過兩萬份偽造的鐵證，且多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身，更聽不到國民黨中央與朱立倫主席的一句道歉。

戴瑋姍指出，最後是眼盲。綠電相關弊案中，遭起訴、判刑的多為國民黨籍人士，相關案件檢調單位仍在偵辦中，凌濤卻選擇性失明，對自家弊案避而不談。對此，戴瑋姍痛批，司法應回歸法律與事實，而非任由國民黨一再操弄雙重標準。