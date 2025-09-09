　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

▲▼前台北市長柯文哲在羈押近一年後今天終於交保獲釋，離開北院時沿路受到小草夾道歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲離開北院時，沿路受到小草夾道歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳美依／綜合報導

BBC中文報導，民眾黨前主席柯文哲因為「京華城案」遭羈押近1年後交保，旋即以高調言論重返政壇。他首次公開露面，就痛批總統賴清德讓台灣「四分五裂」，被視為攪動台灣政壇的預告。該文章也分析，台灣政壇接下來可能出現3大發展。

►民眾黨出現「2個太陽」？

柯文哲回歸之後，民眾黨黨內權力結構引發關注，被外界質疑是否可能出現「2個太陽」的難題。

德州山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）副教授翁履中指出，柯文哲與黃國昌始終分工明確且互補，柯的個人魅力與政治資產，是民眾黨發展的關鍵動力，黃國昌也具備強烈個人風格及論述能力，得以補強政策論述跟地方組織建設，尤其2026年地方選舉戰略布局，這種定位有助於黨內穩定，短期內不會出現權力競爭的緊張局面，「柯是『主帥』，黃是『大將』，民眾黨可以有2個明星，但不會是2個太陽。」

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，柯黃2人互相依賴，柯需要借助黃國昌的力量重返政治舞台，黃也需要柯文哲的「神主牌」地位及案件「打悲情牌」，鞏固核心支持者。不過，如果涉及黨內人事任命，雙方恐怕仍有矛盾。

▼柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

►「殉道者」成為選戰訴求

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，「柯文哲的影響力在於，持續穩固民眾黨關鍵少數的力量，以及『討厭民進黨的力量』，後者就包括中間選民。」也就是說，民眾黨將能夠擴大政治版圖。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛形容，柯文哲的牢獄經歷，在民眾黨支持者眼中成為「殉道者」光環。由於案件尚未完結，柯文哲可能選擇坐鎮中央，表態角逐新北市長的黃國昌則會在地方縣市四處輔選。

陳方隅表示，不論判決結果如何，民眾黨都會堅稱此案是「政治迫害」，因為如果柯文哲認罪，等於結束政治生命，「他必須極大化悲情成分，才能夠鞏固支持者。」

不過，翁履中則認為，柯文哲回歸對於中間選民未必具有吸引力，因為中間選民一向不是只看政黨，而是觀察政治人物的具體表現，民眾黨立委在國會的問政表現與具體貢獻才是關鍵，該黨也仍需培養更多具備專業、論述與實力的政治人物，否則8至12%支持度固然可守，但想觸及更廣大的中間選民，恐怕相當艱難。

▼柯文哲與妻子陳佩琪，在小草簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

►「藍白合」怎麼走？

翁履中認為，藍白合的前景仍有待觀察，尤其國民黨黨主席選舉及領導人選尚不明朗，但大方向而言，藍營已意識到，若不與民眾黨合作，未來難有勝算。柯文哲交保後也更加清楚，藍白合是一條可行路徑，雖然2黨必然存在歧見，但恐怕別無選擇，只能合作。

劉嘉薇則表示，柯文哲回歸對藍白合有正面幫助，反對大罷免行動因為白營幫助藍營而成功，國民黨明年甚至可能在部分縣市「禮讓」民眾黨。

學者陳方隅則認為，藍白在地方選舉有合作空間，但一些核心利益未必退讓，例如新北市長選舉。至於柯文哲在未來選舉仍有很大話語權，「他一個人還是可以帶走5到10%支持者」，距離選舉越近，越能看出藍白、黃柯之間的隱藏矛盾。

中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，柯文哲交保之後，民眾黨對藍營有了更多籌碼，而黃國昌為了凸顯自己對柯的忠心，以及為民眾黨開疆闢土的決心，2026年地方選舉「藍白合」的談判立場將更堅定，甚至可能要求藍軍禮讓更多、更關鍵席次。

 
09/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

柯文哲民眾黨藍白合京華城案貪汙政治迫害弊案黃國昌

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

