柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招

記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見近一年後，8日終於交保再獲自由身，他在北院外痛斥司法不公、強調絕不屈服投降的發言也振奮小草，而北檢則表示將提抗告。資深媒體人彭文正分析，這一招是民進黨精心設計的局，就算7000萬交保，後面可以操作的空間也很大，直呼「高招中的高招！」

資深媒體人彭文正在網路節目《政經關不了》指出，柯文哲7000萬交保，是精心設計的局，是民進黨創一個局來黑柯文哲的。他認為，即便柯文哲交保成功，後續仍有許多可被操作的空間，這樣的安排形同一把雙刃劍，「你把他放出來也沒用，他的命運早已被設計好。」

他回顧，早在去年底，法院曾裁定柯以3000萬交保，當時保金火速籌齊，卻遭北檢抗告、隨即被撤銷，如今交保金額漲到7000萬，即便成功籌得，依然難逃遭羈押的命運。「這次只是重演相同劇本，只是換成7000萬，這就在玩你，玩得非常徹底！就是要看你籌錢的能力。」

彭文正指出，要臨時湊出這筆巨款幾乎是不可能任務，柯文哲周邊的人都擔心被貼標籤、日後遭清算，根本不敢輕易伸出援手，「就算籌到了，北檢也可以抗告，讓你白忙一場。」彭文正直言，柯文哲的命運是被設計、被鎖定的，柯出來後聲量一定會升高，「但只要柯一對外放話，就立刻被押回來，作為續押的理由，這是民進黨精心設計的局。」

彭文正點出，這場政治布局與即將到來的2026地方選舉和2028總統大選密切相關，民眾黨在選舉中恐難成氣候，柯文哲出面參與極可能瓜分國民黨票源，形成「一石二鳥」局面，「如果我是賴清德，我最希望柯文哲出來攪局。」

