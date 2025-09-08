　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普動用「口袋撤銷權」要求最高院緊急介入　50億美元外援再凍結

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普向最高法院提出緊急申請，要求維持對近50億美元國會核准外國援助資金的凍結狀態。這場法律攻防焦點在於，川普上月援引一項爭議性權限，決定不動用這筆經費，而這項權限「口袋撤銷」（pocket rescission）已近半世紀未有總統動用。

據《美聯社》報導，根據法院文件，川普於8月28日致函國會眾議院議長強生（Mike Johnson），明確表示將不執行49億美元的外援撥款，藉由「口袋撤銷」程序，繞過正常立法流程減少預算。所謂口袋撤銷是指總統在會計年度結束前，向國會提出不執行特定預算的請求，因時間過於接近年度結束，國會無法在法定45天內處理，導致資金自動作廢。

聯邦地方法官阿米爾・阿里（Amir Ali）日前裁定，川普政府此舉很可能違法。他強調，依照現行法律，撤銷預算必須經國會同意，單憑總統發函通知並無法成立，「法律明確規定，必須國會行動，總統僅能提出特別訊息，無法單方面撤銷原先撥款。」

儘管如此，白宮仍上訴至最高法院，表示地方法院的禁令「不合法，造成不必要的緊急狀態與行政、立法兩權衝突」。政府律師強調，法院應立即暫停該判決。另一方面，提告的公益團體則反駁，指出資金凍結反而違反聯邦法律，甚至導致多項海外救命計畫被迫中斷。

該案已在聯邦法院纏訟多時。去年8月，哥倫比亞特區聯邦上訴法院曾撤銷阿里的部分禁令，但未駁回整起訴訟。川普發出撤銷通知後，原告再度回到地方法院，阿里法官隨後頒布新的限制令，成為目前爭議核心。

司法部律師亦向法官表示，尚有65億美元原本遭凍結的援助資金，預計會在本財政年度9月30日前全數動用。阿里法官坦言，這起案件牽涉重大法律與實務意義，尤其是行政部門拒絕執行國會撥款時，是否存在司法審查空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普動用「口袋撤銷權」要求最高院緊急介入　50億美元外援再凍結

哈利返英悼女王！兄弟同哀卻分離　僅7英里距離仍不相見

歐美表態將對俄祭新一波制裁　克宮回應了

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

南韓推「育兒期10點上班制」　工時減少薪水不打折

星國5歲妹罹罕病！台男3千公里外捐骨髓　手寫信「祝妳健康長大」

波音787高空故障！　英航機長「喊Mayday求救」急掉頭

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

西捷航空降落「世界最危險機場」　右主起落架塌陷！乘客急疏散

3小姊弟獲救！「通緝犯父」爆槍戰被警擊斃　荒野逃亡4年破功

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

川普動用「口袋撤銷權」要求最高院緊急介入　50億美元外援再凍結

哈利返英悼女王！兄弟同哀卻分離　僅7英里距離仍不相見

歐美表態將對俄祭新一波制裁　克宮回應了

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

南韓推「育兒期10點上班制」　工時減少薪水不打折

星國5歲妹罹罕病！台男3千公里外捐骨髓　手寫信「祝妳健康長大」

波音787高空故障！　英航機長「喊Mayday求救」急掉頭

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

西捷航空降落「世界最危險機場」　右主起落架塌陷！乘客急疏散

3小姊弟獲救！「通緝犯父」爆槍戰被警擊斃　荒野逃亡4年破功

川普動用「口袋撤銷權」要求最高院緊急介入　50億美元外援再凍結

《空洞騎士》新作「謝爾瑪神曲」爆紅　魔音旋律引網朗朗上口

台灣3成天然氣靠卡達！美智庫警告「恐成中共能源戰突破口」

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了：恐有極大變數

吳兆絃落入詐騙陷阱「損失10幾萬」　來不及看網友提醒：真的很白癡

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

王品8月營收22.7億元　創單月歷史新高紀錄

哈利返英悼女王！兄弟同哀卻分離　僅7英里距離仍不相見

高雄總圖拍13分鐘私密片！　口罩正妹身分神出來了

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

國際熱門新聞

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

波音787空中求救！　機長喊Mayday急掉頭

車禍被宣布腦死　19歲男喪禮中突然咳嗽復活

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

日相石破茂下台　矢板明夫：對台灣絕對是一件好事

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

荷蘭人實現週休3日　工時歐洲第一

她逃過戰火「坐火車竟遭刺死」

槓上普丁　川普對俄實施第2階段制裁

機場行李消失　男AirTag追蹤到廢墟

更多熱門

相關新聞

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

美國前總統川普在任內推動的「對等關稅」政策，日前遭聯邦上訴法院裁定違法，目前全案已進入最高法院審理程序。財政部長貝森特（Scott Bessent）7日警告，若最終敗訴，政府恐須退還約5000億美元（約新台幣15.3兆元）的關稅，對美國財政將造成嚴重衝擊。

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」

必翔炒股案定讞　蔣清明刑度再加5年

必翔炒股案定讞　蔣清明刑度再加5年

最後通牒！川普要求釋放人質　哈瑪斯發聲

最後通牒！川普要求釋放人質　哈瑪斯發聲

美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

關鍵字：

川普最高法院外援資金法律攻防口袋撤銷

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

雪碧驚爆遭性侵

更多

最夯影音

更多

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面