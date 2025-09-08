川普動用「口袋撤銷權」要求最高院緊急介入　50億美元外援再凍結

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普向最高法院提出緊急申請，要求維持對近50億美元國會核准外國援助資金的凍結狀態。這場法律攻防焦點在於，川普上月援引一項爭議性權限，決定不動用這筆經費，而這項權限「口袋撤銷」（pocket rescission）已近半世紀未有總統動用。

據《美聯社》報導，根據法院文件，川普於8月28日致函國會眾議院議長強生（Mike Johnson），明確表示將不執行49億美元的外援撥款，藉由「口袋撤銷」程序，繞過正常立法流程減少預算。所謂口袋撤銷是指總統在會計年度結束前，向國會提出不執行特定預算的請求，因時間過於接近年度結束，國會無法在法定45天內處理，導致資金自動作廢。

聯邦地方法官阿米爾・阿里（Amir Ali）日前裁定，川普政府此舉很可能違法。他強調，依照現行法律，撤銷預算必須經國會同意，單憑總統發函通知並無法成立，「法律明確規定，必須國會行動，總統僅能提出特別訊息，無法單方面撤銷原先撥款。」

儘管如此，白宮仍上訴至最高法院，表示地方法院的禁令「不合法，造成不必要的緊急狀態與行政、立法兩權衝突」。政府律師強調，法院應立即暫停該判決。另一方面，提告的公益團體則反駁，指出資金凍結反而違反聯邦法律，甚至導致多項海外救命計畫被迫中斷。

該案已在聯邦法院纏訟多時。去年8月，哥倫比亞特區聯邦上訴法院曾撤銷阿里的部分禁令，但未駁回整起訴訟。川普發出撤銷通知後，原告再度回到地方法院，阿里法官隨後頒布新的限制令，成為目前爭議核心。

司法部律師亦向法官表示，尚有65億美元原本遭凍結的援助資金，預計會在本財政年度9月30日前全數動用。阿里法官坦言，這起案件牽涉重大法律與實務意義，尤其是行政部門拒絕執行國會撥款時，是否存在司法審查空間。