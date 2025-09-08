炒作必翔股票案定讞　前「台灣第6大女富婆」蔣清明再判5年

▲最高法院將必翔炒股案判刑定讞，蔣清明刑度再加五年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾被媒體封為「台灣第6大女富婆」的電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，在2014年間與多名股市炒手合作炒高公司股票。一審重判13年、併科罰金3億元，二審與更審均將她改判有期徒刑5年、併科罰金2千萬元。全案再上訴，最高法院8日部分駁回上訴，蔣清明再遭判刑5年定讞。

蔣婦在2004年間因資產高達22億元，獲媒體封為「台灣10大女富豪」第6名。她的前夫伍必翔是電動車大廠「必翔實業」的創辦人，2人多年前經常出入各種高級場合，但最後爆發炒股案件，2人因此離異，必翔股價也一落千丈，2018年已經下市。因此蔣女對外宣稱負債超過30億元，她名下的帝寶豪宅也被以8.7億元法拍。

而她除了本案定讞以外，她在2016年間多次挪用公司資金以資助中國大陸的某電池公司，掏空公司資產7億元。6月間才遭最高法院判刑8年定讞，當時因本案仍在高院審理中，高院隨即緊急將她收押至今。

至於本案乃源於2014年間，必翔公司與英國前代理商DHL（Days Healthcare U.K.Limited，原名DMA）纏訟10多年的合約糾紛敗訴確定後，必須負擔高額賠償金，DHL也對必翔公司聲請強制執行數億元。蔣女自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款；由於擔心股價下滑會影響貸款金額，蔣女遂與彭建忠等3名股市炒手，聯手炒作自家公司股票。自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。但公司財報2017年5月間出問題後，股價大跌到17.30元，隨即遭停止交易，最後於2018年1月2日黯然下市。

檢調獲報後，進行偵辦，並對蔣女等人依照《證券交易法》「高買股票罪」提起公訴。一審法院認定蔣女有罪，重判有期徒刑13年、併科罰金3億元。但二審與更審均改輕判有期徒刑5年、併科罰金2千萬元。全案再上訴，最高法院8日將蔣婦涉案部分駁回上訴定讞。蔣婦這次定讞再合併先前確定的8年刑期，將由檢方向高等法院聲請定應執行刑。