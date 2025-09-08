　
貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國前總統川普在任內推動的「對等關稅」政策，日前遭聯邦上訴法院裁定違法，目前全案已進入最高法院審理程序。財政部長貝森特（Scott Bessent）7日警告，若最終敗訴，政府恐須退還約5000億美元（約新台幣15.3兆元）的關稅，對美國財政將造成嚴重衝擊。

上訴法院8月底判決指出，川普對幾乎所有國家課徵的普遍性關稅已超越總統權限，大部分屬違法措施。川普上週隨即向最高法院提出「加速審理」申請，希望能在今年11月提前展開辯論；若依照一般程序，最高法院最快也要到2026年6月才會作出裁決。

貝森特在NBC節目《會晤新聞界》中強調，他對川普的關稅政策在最高法院獲勝「有信心」，但也坦言，一旦敗訴，財政部將不得不退還「大約一半已徵收的關稅」，金額龐大，對政府而言將是「可怕的結果」，雖然若法院裁定不利，「我們也只能遵從」。

他進一步指出，若最高法院的裁決拖到2026年，屆時政府可能已徵得7500億至1兆美元（約新台幣22.9兆至30.6兆）的稅收，屆時退款規模恐引發嚴重混亂。根據美國稅務基金會數據，川普關稅目前影響近七成美國進口商品，若被推翻，影響比例將驟降至16%。

白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）則在另一節目表示，即便最高法院推翻川普的對等關稅，政府仍有其他法律依據可維持部分稅制，例如援引1962年《貿易擴張法》第232條，以國家安全為由對特定產業課稅。川普先前對鋼鋁產品課徵高達50%關稅，即是運用該法條的案例。

外界關注，這場訴訟最終結果不僅將牽動川普的貿易政策能否延續，更可能左右美國財政是否要面對高達15兆元的退稅壓力。

 

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」
貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

