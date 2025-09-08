俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

▲ 川普直言，對俄羅斯空襲烏克蘭感到「不開心」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍6日夜間對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，派出810架無人機、發射13枚飛彈，造成包括3個月大嬰兒在內至少4人喪命，逾40人受傷。美國總統川普對此直言「很不開心」，並透露歐洲領袖將於本周訪美，商討戰爭解決方案。

綜合《天空新聞》等外媒，川普結束紐約美網賽事行程後受訪表示，「某些歐洲領袖將在周一或周二個別來訪」，也證實他即將與俄國總統普丁通話。他直言對俄軍空襲「很不開心」，但再度表達對結束戰爭的信心，「我們會搞定這件事」。

烏克蘭總統澤倫斯基稱這場攻擊為「蓄意犯罪」，呼籲美國立即對俄實施制裁。歐洲領袖也紛紛譴責俄國行為，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指控俄國「嘲笑外交、踐踏國際法、濫殺無辜」；英國首相施凱爾則稱這次「野蠻且懦弱」的攻擊顯示普丁「對和平並非真心」。

川普7日被問及是否準備對俄發動第二階段制裁時回應「是的」；歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）也宣布，正與美方合作準備實施第19輪對俄制裁，可能鎖定俄國銀行、能源企業及支付系統。

克里姆林宮對此則回應，歐洲和烏克蘭正努力拉攏美國，但強調任何制裁都無法迫使俄羅斯改變立場。