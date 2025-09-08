新北市場中元節品項供應穩定　副市長劉和然關心庶民經濟

▲新北市副市長劉和然關心庶民經濟。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中元普渡是祭祀與祈求闔家平安順遂的傳統習俗，也是庶民經濟重要的一環。新北市副市長劉和然今日（6日）上午前往新莊第一公有市場，實地瞭解祭祀品項與生鮮食品供應狀況。劉和然強調，市府高度關注農產品價格波動對民生經濟的影響，並感謝攤商提前增加備貨，確保民眾能順利採買中元所需供品。

劉和然表示，中元普渡對台灣社會來說是祈求闔家平安、事事順心的年度大事，不管是家戶或公司行號等都需準備豐盛的普渡供品如三牲、四果、鮮花、蔬菜、零食、泡麵等，因今年7、8月連續大豪雨，重創中南部蔬菜產地，短暫放晴，菜還來不及生長，又遇到颱風來襲，也讓市場菜價來到新高點，菜類價格倍漲，之前香菜一斤600元，成為奢侈品，青蔥、小黃瓜、小黃瓜漲幅也有2到3成，造成菜價等農作物價格浮動較大，連帶影響市場供給失衡等情形，所以今天特來新莊第一公有市場，關心並了解供給現況，也感謝市場攤商提前增加備貨，讓民眾能安心採買。

▲新北市場致力於電子化轉型，許多攤商已提供行動支付，來到市場採買菜忘記帶錢包也沒關係。

新莊第一公有市場會長吳明宗表示，有別於一般傳統市場，這裡並不著重於零售日用品，大多是大量批發生鮮肉品、漁獲與新鮮蔬果，攤商們把肉品與漁獲依大小與顏色照序堆疊，同時也可讓顧客得以看見商品的新鮮美味，因此有許多餐廳會固定來此處批發，就是因為這兒的東西新鮮，價廉物美。另外因應中元普渡祭祀需求，所以市場攤商的備貨量較平常日多2〜3成，讓消費者一次購足所需的採買物品。

市場處長李長奎提到，不只是在新莊第一公有市場，新北市其他市場也持續供應充足的品項來滿足消費者的需求，歡迎民眾可就近到公有市場來消費，來感受新北市公有市場攤商最濃厚的人情味。

市場處補充，新北市公有市場致力於電子化設備轉型，來到市場採買中元節品項忘記帶錢包也沒關係，大部分攤商已提供行動支付，未來市場處將持續協助傳統市場轉型，以科技化增加消費服務，並持續輔導攤商備妥穩定貨源，提供消費者更好的採買需求。

▲劉和然至新莊第一公有市場關心中元節市場經營現況及民眾採購情形。