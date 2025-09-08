　
地方 地方焦點

全國唯一！新北雨水下水道維護14連霸　AI防汛引領治水新潮流

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲國土署考評委員於現地視察雨水下水道人孔及箱涵內現況。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市在內政部「2025年度雨水下水道系統維護管理訪評」中，再度蟬聯直轄市組優等，寫下全國唯一的十四連霸傲人紀錄。這項成就背後，不僅是市府團隊長達14年不懈的精進努力，更是從傳統人力維護，進化至AI智慧防汛的創新，徹底展現新北治水從「被動應變」到「主動出擊」的蛻變。

水利局長宋德仁表示，新北市能持續領先，關鍵在於我們不僅擁有完善的基礎建設，更全面導入智慧科技，打造領先全國的防洪體系。新北市雨水下水道建設長度已逾800公里，實施率高達92.88%，遠高於全國平均的80.87%，為城市打下堅實的防洪基礎。更重要的是，我們將數據與科技深度整合，讓治水管理更精準有效。

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲新北治水「十四連霸」締造佳績，勇奪2025年度雨水下水道訪評甲組優等。

宋德仁進一步說明，此次蟬聯佳績，歸功於水利局在防汛管理上導入的AI智慧科技。目前全市已有607支CCTV具備影像辨識功能，準確率高達88%，大幅提升災害掌握能力。此外，更運用CCTV監視影像進行「雨絲辨識降雨強度」，其預警時間領先雨量紀錄超過16分鐘，為防汛人員爭取寶貴的超前部署時間。水利局也將AI應用於抽水站管理，除了以預抽機制提升整體滯洪空間，也利用AI判斷下水道與前池水位關係，主動推播通知操作人員啟動抽水。這些創新應用，讓新北防汛從「出事了應變」，變成「出事前就先準備好」。

除了水利局這幾年的創新精進作為外，還有各區公所的共同努力。平時，各區公所肩負起第一線的維護重任，每月進行雨水下水道自主檢查，並配合水利局汛期前、中的例行性抽查。水利局每年更聯合環保局、養工處等單位辦理跨局處聯合考評，確保下水道維護品質，年平均巡檢超過13,000處。在極端氣候下，水利局也持續改善了轄內17個行政區、共計88處積淹水點，有效提升區域排水能力。

水利局強調，市府已成功建立一套全國最完善的智慧化防汛機制。透過AI智慧防汛平台應用，新北市不僅將極端降雨對市民生活帶來的不便降至最低，更藉由透水保水計畫、公園活化成滯洪池等多元策略，全面提升都市承洪韌性，這些精進作為，讓民眾真切感受到居住環境的改善與安全保障，也象徵著新北市在邁向韌性城市的道路上，跨出了堅實且穩健的一大步。

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲2025年度雨水下水道系統維護管理訪評，新北水利局獲優等8月29日水利局黃茂松總工程司。

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲利用AI進行影像「雨絲辨識降雨強度」，預警時間領先雨量紀錄超過16分鐘。

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲國土署雨水下水道考評以飛行球檢視雨水箱涵內部狀況。

▲新北雨水下水道維護14連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲國土署雨水下水道考評檢視下水道狀況，水利局人員配合進入箱涵確認連接管功能正常。

