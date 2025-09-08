　
地方 地方焦點

助學子收心！新北市圖推「好書大家讀」　借10本書享商家折扣

▲新北市圖推「好書大家讀」 借10本書享商家折扣。（圖／新北市立圖書館提供）

▲助學子收心！ 江子翠分館精選百本好書，借閱再送商家優惠。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

開學了！為了讓孩子們能夠順利進入學習狀態，新北市立圖書館板橋江子翠分館特別推出「好書大家讀」開學趣書展，透過百本好書推薦，希望能幫助孩子用閱讀收心，適應新學期的生活。為鼓勵民眾閱讀，圖書館也特別與在地商家合作，只要借書，買麵包、吃早餐、喝咖啡、運動健身、買日用品、幫寵物洗澡都可以打折！

板橋江子翠分館即日起至9月30日祭出「開學閱讀趣」活動，除了有專為孩子跟家長精選的「好書大家讀」少年兒童優良讀物開學書展，同時邀集圖書館周遭20家商家，包括Cama café、麥味登、麵包店、義大利麵店、居酒屋、咖啡館、早午餐店、麵食館、生活百貨、素食店、藥局、寵物店、運動中心、以及二手書房等，只要到板橋江子翠分館借10本書，即可享有消費折扣的好康優惠。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，建立閱讀習慣是開學收心的第一步，為幫助孩子迎接新學期的課程。江子翠分館特別推出「好書大家讀」開學趣書展，將得獎好書推薦給新北市的兒童、家長以及教師，同時也與新北市教育局合作，推出「校園行動書箱巡迴服務」推廣校園閱讀，包括針對新北市國高中學子的「校園Chill書箱」，藉由主題選書的方式，將不同領域的各類好書直送校園，提供老師教學運用以及青年學子閱讀；「班級閱讀書箱」則提供國中小班級共讀使用；另外還有「多元閱讀書箱」提供新住民學生及家庭越南文、印尼文、泰文、緬甸文、馬來文等語系圖書；以及「幼兒閱讀書箱」提供公立幼兒園使用，培養早期閱讀的習慣。

板橋江子翠分館「好書大家讀」開學趣書展，將展出包括「文學讀物組」、「知識性讀物組」以及「圖畫書及幼兒讀物組」三大類年度最佳少年兒童優良讀物書展，活動期間只要到板橋江子翠分館借閱圖書10本，便可享有消費限定優惠，還免費送你好書，陪大家迎接新學期。相關活動訊息請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2253-4412。

