羅智強參選黨主席　全台政見會下鄉嘉義市引爆支持熱潮！

▲▼ 立委羅智強下鄉嘉義政見座談，尋求黨員動員拉票、催票支持黨主席選舉 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

表態參選國民黨主席的立委羅智強昨7日剛宣布「黨中央已確認他的主席參選資格」好消息，隨即啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，今8日來到嘉義市並在市議員陳家平及熱請支持者簇擁下，以面對面方式向黨員宣講他的理念，希望大家用力幫他拉票、催票，在10月18日「票投羅智強」，讓他贏得黨主席選舉可以帶領中生代及青壯世代，不僅傳承也一起改變國民黨優良的傳統，走向世代承擔世代傳承的新時代，更提到自己的三大政見就是「下架賴清德」。

羅智強「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，8日下午來到嘉義市面對面向黨員同志交流理念，對於談到前陣子的風災及賴清德，他說賴只有想到清算跟鬥爭，羅智強更提到宣布自己將其《護民主反惡罷》書籍銷售所得，捐出百萬給災民，希望盡快協助雲嘉南地區風災、水災後重建。

對於提到台灣司法檢調，他說在賴清德手上就變成東廠，不論是今天關了一年交保7千萬柯文哲，或是國民黨的台北市黨部主委黃呂錦茹的偽造文書被關了100多天千萬交保，就因為司法在賴清德的手上已經變成打擊異己的工具，因此他若來參選中國國民黨主席，最重要的一件事情就是團結一切的力量、團結所有藍白的力量打倒民進黨、賴清德。未來他若當選中國國民黨主席，也會秉持一步一腳印的草根精神，帶領國民黨重返執政。