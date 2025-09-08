曬柯文哲合照恭喜回家　羅智強：藍白必合還司法清明

▲羅智強曬與柯文哲合照恭喜他順利交保回家。（圖／羅智強臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地院審理京華城容積等弊案，上週五裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，今（8日）下午2時20分柯文哲辦保完畢獲釋，被收押禁見363天後，重獲自由。國民黨立委羅智強於臉書曬出自己與柯文哲合照指出，「一路以來，柯文哲展現出驚人的意志力與堅韌，我要在此祝福柯P保重身體，爭回清白！」而他參選黨主席政見之一就是成立「政治迫害調查委員會」，全力平反所有遭受政治追殺的對象，包括柯文哲、黃呂錦茹。羅智強強調，藍白必合，還司法清明。

羅智強說，忙完選區的會勘後，搭高鐵南下，繼續展開「尚青國民黨」的政見會。看到柯文哲交保的消息，衷心為他感到高興。柯文哲遭遇長達一年的不合理羈押，還被裁定7000萬元的天價保釋金，這不只是對他人身自由的嚴重侵害，更是執政者迫害在野黨的鐵證。

羅智強指出，自己參選黨主席的政見之一，就是要成立「政治迫害調查委員會」，全力平反所有遭受政治追殺的對象，包括柯文哲、黃呂錦茹，以及無數為國民黨付出卻被檢調打壓的基層黨工。「我們要為他們討回公道，為正義發聲！」捍衛司法公正，不能讓檢調繼續淪為賴清德肅清政敵的爪牙！

羅智強強調，藍白必合，還司法清明，過去一年多在國會和民眾黨立委並肩作戰，培養出良好的互動與默契。未來，為了下架賴清德，為了終止「黨檢媒一體」的批鬥，深信藍白必定會合、也必須要合。平反冤屈，還司法一片乾淨的天空，「這是我們在野聯手的共同使命！我會和所有在野的夥伴們一起努力。」