羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，而他今早在臉書上強調，他具參選資格，但認定與否在國民黨主席朱立倫。對此，國民黨表示，兩周內將於中常會中，頒發曾任黨內一級主管同仁之中評委證書，羅智強曾任革實院院長，確認會在名單中。

針對是否有餐選黨主席資格，羅智強說明，依照國民黨主席選舉辦法，具備下列三種資格之一即可參選，1. 指定中央常務委員、2. 中央評議委員、3.中央委員。而他有「指定中常委」的身分，和「中評委」的資格。羅智強說，他於9月1日就任立法院黨團書記長。依慣例，書記長理應具備此身分，但如果朱立倫最終否決、駁回他的登記，他仍會尊重朱的認定。

羅智強也說，至於「中評委」，依慣例，符合以下四種條件之一，即可獲頒，1. 國民黨執政時的政務官（我曾任總統府副秘書長，為特任政務官）、2. 國民黨一級黨務主管（我曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓）、3. 立法委員（我是現任立委、同時是現任書記長）、4. 對國民黨有重大貢獻（輔選馬英九二次勝選，多次全台輔選）。因此，他完全具備受頒中評委的資格。不過，即便他有完整資歷，最後我仍會尊重朱立倫的決定。

對於羅智強說法，國民黨高層回應，朱立倫正準備進行交棒流程，預計兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁的中評委證書，羅智強曾任革實院院長，確認會在名單中。



