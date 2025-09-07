嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

▲以「交通違規通知」電子郵件進行詐騙 。（圖／嘉義市監理站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期不法分子冒充監理機關名義，以「交通違規通知」電子郵件進行詐騙，誘導民眾點擊惡意連結、填寫個資或匯款。針對這類事件，嘉義市監理站特別呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙受害者。

「監理服務網」的正確網址為https://www.mvdis.gov.tw/，如收到之電子郵件、簡訊或連結所載網址非｢gov.tw｣結尾，請切勿點擊，以防落入詐騙陷阱。嘉義市監理站強調，為保障民眾權益並有效阻絕詐騙，公路監理機關發送的簡訊已全面採用政府專屬簡訊碼 「111」。民眾若收到任何聲稱來自監理機關，但發送號碼並非「111」的簡訊，都應立即提高警覺，切勿點擊不明連結，以免個人資料外洩或財物損失。

再次提醒，防詐騙請遵循不點擊來路不明之簡訊連結、不於可疑網址輸入個人資料及不下載不明來源之APP及檔案等三不原則。如接獲可疑簡訊或電子郵件，可撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035及165反詐騙諮詢專線查證，以保障自身權益。遇到可疑訊息或電話，應立即撥打165反詐騙專線確認，切勿慌張操作。

請主動將防詐資訊分享給長輩、親友，擴大社會警覺網，避免更多人受害，如有任何疑問，歡迎洽詢嘉義市監理站，電話:(05)2770150轉400，傳真:(05)2770672。