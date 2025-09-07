　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

▲羅智強上月宣布參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅智強上月宣布參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強是否有資格參選黨主席，受到討論。但羅智強今（7日）表示，國民黨中央已確認他的參選資格，今起「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，要懇請支持者動起來替他催票、拉票，並投票給他；羅也形容總統賴清德就像日本動漫《鬼滅之刃》中的「鬼王」無慘一樣，而他參選黨主席，就是要號召所有民主保衛戰的「頂樑柱們」，集結起來，決戰賴清德的「無限城」。

國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉，依規定參選者須具備或曾任「指定中央常務委」、「中央評議委員」或「中央委員」，但羅智強在9月1日就職國民黨立法院黨團書記長前，未曾擔任上述3職。羅智強日前表示，書記長理應具備此身分，但如果國民黨主席朱立倫最終否決、駁回他的登記，他仍會尊重朱的認定

不過，羅智強7日上午在臉書表示，今天開始他將啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，面對面向黨員同志交流理念，爭取黨主席選舉的勝利，他正搭高鐵前往台中展開請益之旅上，「先向大家報告一個好消息，中國國民黨中央已確認我的參選資格」。

「大家拼起來吧！」羅智強說，多年來支持他的臉友、網友、夥伴們，今天他懇請大家動起來，開始想想身邊有沒有黨員朋友，然後用力的拉票、催票，在10月18日，「票投羅智強，國民黨一定強」，拜託大家成為他的靠山，助他贏得黨主席選舉的勝利，讓國民黨昂首邁入「世代承擔」的新時代，為國民黨打造年輕有活力的「最強戰隊」，在2028年下架賴清德，為民主而戰，為人民而行。

羅智強表示，這麼多年來，他和大家，一直都在為守護中華民國、保衛台灣民主而戰；他曾為公投徒步環島、夜宿街頭四十九天；在惡罷之戰中，與國民黨的立委同志浴血奮戰，不辱使命，成功守住大安，也出錢出力，馳援全台，與兄弟姐妹們並肩作戰，擊退賴清德的大惡罷。

羅智強強調，但「革命尚未成功，同志仍須努力。」賴清德雖然一時受挫，但賴「台獨引戰爭，獨裁想專制」的「雙獨大夢」並沒有醒，仍會用無限資源、無限詭計、無限東廠、無限清算、無限網軍，就像《鬼滅之刃》裡的「無慘」一樣，為雙獨大夢築起一座「無限城」，賴只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付民眾黨前主席柯文哲、對付國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的方式，對付台灣的所有人。

「誰能瓦解賴清德禍台害台的『雙獨無限城』？」羅智強說，就是你和我，每一個民主制衡的「頂樑柱」，要敲碎賴清德的雙獨夢，就必須打造一個強大有活力的「尚青國民黨」，而他參選黨主席，就是要號召所有民主保衛戰的「頂樑柱們」，集結起來，決戰賴清德的無限城。

羅智強國民黨黨主席賴清德無限城鬼滅之刃朱立倫

