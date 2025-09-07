9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

▲星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

未來15年內最長紅月即將在9/8凌晨現身！嘉義市關注天文教育，特別在5日、月全食到來前夕在文化公園舉辦2025「月全食語月圓 仰望星空共此緣」天文觀月活動。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長出席，與大小朋友們一同搶鮮體驗天文觀測樂趣，並邀請市民於8日午夜一同欣賞天文奇景「血月」。吸引大批民眾共襄盛舉，活動結合天文觀測、科普導覽、音樂演出與親子互動，不少首次使用天文望遠鏡的小朋友對著觀測到的月亮開心驚呼，現場氣氛熱鬧。

林瑞彥副市長表示，嘉義市重視教育，持續推動天文、科普教育。2020年時，嘉義市所舉辦的日環食天文觀測的活動吸引全台民眾目光，在日環食正式到來那天可說是「萬人空巷」，日環食百年難遇的景象與當天嘉義市熱鬧滾滾的街景，至今仍印象深刻。如果說「日環食是上帝的金戒指，那月全食就像是嫦娥送給大家的紅寶石」，是自然界賜予最美的節日禮物。嘉義市特別規劃此場活動，除了提供市民觀測難得天象的機會，也希望藉由此機會強化市民對自然科學及天文教育的理解與興趣。

林瑞彥也強調，這場活動，不單只是觀測天文現象，更是一堂「星空下的科學課」。希望讓孩子們在月全食到來前夕，先了解如何透過望遠鏡看見月亮的變化，再聽專家解說月全食的成因，對天文有更深刻理解。這些過程中還有父母的陪伴，這樣的學習不僅獲得知識，更是家人之間最美好的連結。

蘭潭國小邱榮輝校長說明，本次活動與天文協會合作辦理，邀請臺北市立天文科學教育館詹佩菁研究員擔任講師，以深入淺出的方式帶領大家認識月全食的成因與觀測重點。現場示範望遠鏡操作教學與架設方式，並在嘉義市天文協會專業導覽員的引領下，參與者學習正確使用望遠鏡，透過現場架設的多組高倍望遠鏡，讓市民朋友不只是聽講，還能體驗親手操作的樂趣，親眼見證月球的神祕景象。

活動開場也呼應主題，由蘭潭國小管樂團的指導老師與學生攜手合奏經典曲目 〈月亮代表我的心〉拉開活動序幕。精彩重頭戲月全食科普講座「月亮的面紗」，由詹佩菁老師以圖文並茂及生動影片的呈現，解說月全食現象，解開地球、太陽與月球之間運行的奧秘，讓參與者理解為何月球會在特定時刻被地球影子完全遮蔽，進而出現壯麗的「血月」奇景。講座中也介紹關於月球的小祕密與觀測重點，讓大小朋友在輕鬆互動中獲得豐富知識。