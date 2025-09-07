　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

▲▼ 星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

▲星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

未來15年內最長紅月即將在9/8凌晨現身！嘉義市關注天文教育，特別在5日、月全食到來前夕在文化公園舉辦2025「月全食語月圓 仰望星空共此緣」天文觀月活動。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長出席，與大小朋友們一同搶鮮體驗天文觀測樂趣，並邀請市民於8日午夜一同欣賞天文奇景「血月」。吸引大批民眾共襄盛舉，活動結合天文觀測、科普導覽、音樂演出與親子互動，不少首次使用天文望遠鏡的小朋友對著觀測到的月亮開心驚呼，現場氣氛熱鬧。

▲▼ 星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長表示，嘉義市重視教育，持續推動天文、科普教育。2020年時，嘉義市所舉辦的日環食天文觀測的活動吸引全台民眾目光，在日環食正式到來那天可說是「萬人空巷」，日環食百年難遇的景象與當天嘉義市熱鬧滾滾的街景，至今仍印象深刻。如果說「日環食是上帝的金戒指，那月全食就像是嫦娥送給大家的紅寶石」，是自然界賜予最美的節日禮物。嘉義市特別規劃此場活動，除了提供市民觀測難得天象的機會，也希望藉由此機會強化市民對自然科學及天文教育的理解與興趣。

▲▼ 星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥也強調，這場活動，不單只是觀測天文現象，更是一堂「星空下的科學課」。希望讓孩子們在月全食到來前夕，先了解如何透過望遠鏡看見月亮的變化，再聽專家解說月全食的成因，對天文有更深刻理解。這些過程中還有父母的陪伴，這樣的學習不僅獲得知識，更是家人之間最美好的連結。

蘭潭國小邱榮輝校長說明，本次活動與天文協會合作辦理，邀請臺北市立天文科學教育館詹佩菁研究員擔任講師，以深入淺出的方式帶領大家認識月全食的成因與觀測重點。現場示範望遠鏡操作教學與架設方式，並在嘉義市天文協會專業導覽員的引領下，參與者學習正確使用望遠鏡，透過現場架設的多組高倍望遠鏡，讓市民朋友不只是聽講，還能體驗親手操作的樂趣，親眼見證月球的神祕景象。

▲▼ 星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

活動開場也呼應主題，由蘭潭國小管樂團的指導老師與學生攜手合奏經典曲目 〈月亮代表我的心〉拉開活動序幕。精彩重頭戲月全食科普講座「月亮的面紗」，由詹佩菁老師以圖文並茂及生動影片的呈現，解說月全食現象，解開地球、太陽與月球之間運行的奧秘，讓參與者理解為何月球會在特定時刻被地球影子完全遮蔽，進而出現壯麗的「血月」奇景。講座中也介紹關於月球的小祕密與觀測重點，讓大小朋友在輕鬆互動中獲得豐富知識。

▲▼ 星空下的天文課！天文奇景「血月」9/8現身 嘉義市民搶先仰望星空 。（圖／嘉義市政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

關公文化捏出來！嘉義大林聖賢宮黏土大賽精彩呈現

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

桃園25處親子館奧林匹克運動會　期孩子們在運動中成長

初診必聽10hrs演講！林奕含父親、台南名醫林炳煌「宣布退休」

2025桃園體育運動展演會暨表揚活動　張善政感謝選手幫爭光

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

關公文化捏出來！嘉義大林聖賢宮黏土大賽精彩呈現

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

桃園25處親子館奧林匹克運動會　期孩子們在運動中成長

初診必聽10hrs演講！林奕含父親、台南名醫林炳煌「宣布退休」

2025桃園體育運動展演會暨表揚活動　張善政感謝選手幫爭光

新北74歲翁騎車自摔命危　瑞芳警、路人聯手CPR搶回一命

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

地方熱門新聞

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車亮相

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台南永康區強化防災應變！跨區桌演＋避難收容實作提升守護力

台中男開車暴衝撞普渡棚架

更多熱門

相關新聞

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

今年最受矚目天象「月全食」，將在8日（周一）凌晨登場。台北天文館指出，這場五星級的天文秀，月亮缺角變暗的「本影食」，從0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，過程中月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內本地可見紅月最長的一次，民眾只要往西邊開闊地點，用肉眼即可全程欣賞月全食奇景，錯過就要等到2028年底。

月亮變得很紅…週一凌晨「血月掩星」

月亮變得很紅…週一凌晨「血月掩星」

9/8迎月全食「赤銅紅月超過1小時」　最佳觀賞點曝

9/8迎月全食「赤銅紅月超過1小時」　最佳觀賞點曝

鬼月能求財？專家揭關鍵與禁忌

鬼月能求財？專家揭關鍵與禁忌

周日「月全食」全台可見暗紅大滿月　錯過要等到明年

周日「月全食」全台可見暗紅大滿月　錯過要等到明年

關鍵字：

天文教育嘉義市血月月全食天文觀測

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面