生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專家點名蚊子特別愛叮2種人　這「5類食物」一吃立刻招蚊上身

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

▲營養師黃品瑄分享蚊子尋找宿主的關鍵因素。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

夏季氣溫飆高，不少人一出門就成了蚊子獵捕的目標，不只紅腫搔癢，嚴重時還可能引發登革熱或瘧疾等傳染病。針對這個惱人問題，營養師黃品瑄指出，蚊子並不是隨機叮人，而是透過一套「科學雷達」來挑選下手對象，甚至連日常飲食都可能影響你被叮的機率。

黃品瑄表示，根據醫學研究，蚊子在尋找宿主時，主要依賴四個關鍵因素：包括體表溫度高、皮膚所釋放的氣味（如乳酸、脂肪酸）、呼出的二氧化碳，以及汗水與其他代謝產物。這些訊號雖然無法用肉眼察覺，但對蚊子而言，就像是「活體導航標靶」。也因此，若一個人的體溫偏高、體味明顯，自然就更容易吸引蚊群靠近。

她進一步指出，從營養與代謝的角度來看，某些食物的攝取可能會強化這些訊號。像是酒精，會促使末梢血管擴張並提高體表熱度，其代謝產物也會隨汗液排出，使體味更為明顯；辛辣食物則會讓皮膚局部升溫、出汗，進一步增加被蚊子偵測到的可能性。至於高升糖指數的甜點或精緻澱粉，則會在短時間內提升身體熱感與濕度，讓你成為「熱又濕」的吸蚊首選。

此外，大量攝取紅肉或燒烤等高蛋白、重口味食物，也會讓代謝後的產物透過汗水排出，加強身體氣味；而含硫的香料如大蒜、洋蔥，在體內代謝後會釋出硫化物，同樣會從汗液與呼吸中散發出來，使人身上的氣味變得更明顯。

不過黃品瑄也強調，目前尚無明確研究證實這些食物與蚊子叮咬之間存在直接因果關係，但從蚊子的感應機制來看，飲食確實可能是一種輔助性的風險因子。她建議，想減少被蚊子叮咬的機會，不妨從清淡飲食做起，少吃高糖、高辣及含酒精的食物，並多補充水分，有助於降低體味的濃度。

除了調整飲食，她也提醒民眾，日常生活中仍應依賴基本的物理性防蚊措施，如使用防蚊液、穿著長袖衣物、睡覺時掛上蚊帳等，才能有效阻擋蚊子的來襲，在炎夏中安心活動。

 

更多新聞
