生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續1個月喝「昆布水」！日本人發現：飽足感增加、腸胃變得更順暢

▲▼ 昆布,燃脂,健康,飲食,新流行,日本,昆布水。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲昆布不只能拿來做料理，還能製作成「昆布水」天天飲用？（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣人飲食習慣與日本相近，味噌湯、火鍋或滷煮料理中，常能見到昆布的身影。然而，除了熬湯提鮮，昆布還有另一種意想不到的飲用方式──「昆布水」。日本《Women’s Health》最新報導表示，根據整合健康教練AYUMI的實測經驗，這杯不曾想過的「飲品」，不僅能幫助調整腸道環境、補充礦物質，還可能在燃脂上發揮關鍵作用？

為什麼昆布水能幫助燃脂？
1. 容易感受到「清爽感」
昆布富含鉀，能與鈉保持平衡。由於現代飲食容易缺乏這類成分，攝取昆布水對追求日常清爽感的人來說，是一大助力。

2. 支持腸道環境
昆布中的藻酸與褐藻醣膠屬於水溶性膳食纖維，能在腸內發酵，進而幫助腸道環境。部分持續飲用的人表示，「腸胃變得更順暢」、「感覺清爽」，因此受到越來越多人關注。

3. 增加飽足感，避免吃過量
在用餐前飲用一杯昆布水，能讓胃部自然產生滿足感，同時補充水分，進而避免過食。這種方式比起過度節食，更能降低反彈暴食的風險。

4. 含有助燃脂的成分
昆布等褐藻類含有天然色素「岩藻黃質」，被認為可能支持脂肪代謝。再加上昆布中的鎂、碘能協助體內能量生成，對維持日常代謝節奏也有助益。

昆布水的簡單作法
材料（約2～3杯分）
昆布 10g
水 500ml

作法
輕輕拭去昆布表面汙垢，白色粉末是鮮味來源，無須清除乾淨。
將昆布放入 500ml 清水的乾淨容器中。
放進冰箱浸泡一晚（約 6～8 小時），即可完成。

一個月實測後的真實變化
AYUMI表示，自己起初是誤將高湯當水喝，才意外發現昆布水的滋味。之後持續一個月，她整理了四個階段的變化：

第1週：因海藻特有的滑膩感不太習慣，難以一口喝下，但逐漸適應後能輕鬆飲用。
第2～3週：養成習慣後，發現用餐前喝昆布水能減少「想立刻吃東西」的衝動，進而放慢進食步調。
第4週：腸道狀態改善，早晨感覺更輕盈，也更有活力。

整體心得：尤其在酷暑時，昆布水能成為「夏日守護飲品」，既能補充鉀、鎂等礦物質，又能帶來清爽感，讓人想每年夏天都延續這個習慣。

「昆布水」常見疑問Q&A
Q1. 每天喝會不會太多？
A. 「一天 1～2 杯沒問題。但昆布含碘，注意不要攝取過量。」

Q2. 最適合什麼時候喝？
A. 「建議起床後立刻喝一杯，補充水分並開啟代謝。若在餐前飲用，還能帶來飽足感，避免吃太多。」

Q3. 能放多久？
A. 「夏季最好 2～3 天內喝完。」

Q4. 剩下的昆布怎麼處理？
A. 「可再利用於味噌湯、燉煮、炒菜，或切碎當零食，享受昆布特有的鮮味與礦物質。」

Q5. 要怎麼挑選昆布？
A. 「建議選擇無添加、無鹽的乾燥昆布。表面帶有白色粉末（甘露醇）的厚實昆布品質較佳。若想方便使用可選日高昆布，想享受柔和口感則推薦真昆布。」

