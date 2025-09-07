　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

▲台南市警二分局依法汰除不適任交通助理員，強化交通執法專業與公信力。（二意圖，記者林東良翻攝）

▲台南市警二分局依法汰除不適任交通助理員，強化交通執法專業與公信力。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警局第二分局配置於路口執勤的一名交通助理員，今年6月起投入協助交通取締與整理工作，因勤務表現不佳，執勤影響警民關係，引起社會議論；二分局警方證實該名交通助理員因勤務執行未符合成效、言行舉止欠佳，經內部評估認定不適任，依法予以解僱，成為台南首例解僱交通助理員案例。

▲台南市警二分局依法汰除不適任交通助理員，強化交通執法專業與公信力。（二意圖，記者林東良翻攝）

▲二分局交通組巡官王聖智說，交通助理員依法協助交通稽查、疏導車流，屬依法從事公務之人員，影響民眾權益重大。

市警二分局交通組巡官王聖智說明指出，該助理員在勤務執行及態度上，均未達警局要求，且認知觀念偏差，經審慎評估無法勝任工作，因此依法汰除，以維護交通秩序與市民信賴。警方並強調，後續將持續精進教育訓練與督考機制，確保助理員專業執法、標準一致，提升交通執法公信力，保障用路人安全。

據了解，台南市警局2025年共聘18名交通助理員，1-6分局各分配3人，係屬約僱人員。交通助理人員係依《道路交通管理處罰條例》第7條第2項及《交通助理人員管理辦法》僱用，主要協助執行道路交通稽查、疏導交通、維持停車秩序、排除障礙等任務。屬依法從事公務之人員，肩負維護交通秩序與民眾權益的重要職責。

