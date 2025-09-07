　
地方 地方焦點

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化台南市麻豆區市民到消防廳舍洽公時的防災意識，台南市消防局第二救災救護大隊、麻豆義消分隊與麻豆婦女防火宣導隊，7日下午在麻豆分隊舉辦「義消暨婦宣捐贈宣導品」感謝儀式。

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

現場由二大隊長代表回贈感謝狀，並展示創意宣導品，不僅推廣防火知識，更讓麻豆區消防廳舍成為地方「打卡新亮點」。

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

此次捐贈分三部分，包括：麻豆義消分隊長鄭名峰捐贈「麻豆消防」隊徽與創意大圖輸出看板，兼具防火宣導吸睛效果及士氣激勵；董其智先生則因曾接受麻豆分隊緊急救護服務，心存感恩，捐贈宣導標語原子筆1000支與滅火器造型水槍300支，寓教於樂、讓防災知識無形融入生活；婦女防火宣導隊則資助創意隊徽「宣導關東隊旗」與工作風扇，減少廢氣殘留、提升勤務效率。

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝麻豆義消、婦宣隊及社會善心人士的投入，讓防火宣導活動能事半功倍，並盼更多人共同支持消防工作，為城市安全奠定基礎。

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯提醒，消防安全是守護家園第一道防線，呼籲民眾入秋仍須注意瓦斯安全，拒收逾期鋼瓶、使用瓦斯保持通風，避免一氧化碳中毒。第二救災救護大隊長王騰毅則強調，防災意識需從家戶長幼紮根，婦女防火宣導隊深入社區指導居家安全，讓正確觀念傳遞到每個家庭。

▲台南市麻豆義消、婦宣分隊合力捐贈宣導品，讓消防廳舍成為地方防災打卡亮點。（記者林東良翻攝，下同）

09/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

