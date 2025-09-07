　
社會 社會焦點 保障人權

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

▲所長楊文誥遍尋各大醫院都無法找出病因根治；雙腳發黑被乩童說成是因果病。（圖／翻攝自神跡廟會臉書）

▲楊文誥跳入海中成功救起一家四人，事後小腿異常發黑，遍訪名醫皆至今查不出病因。（圖／翻攝自神跡廟會臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

台南市玉井警分局退休所長楊文誥，年輕時曾在宜蘭擔任警職，1980年颱風過境期間，與主管巡邏漁港堤防時，目睹一輛轎車遭巨浪捲入海中。他當即將配槍與裝備交給主管後，奮不顧身跳海救人，最終在漁民協助下，成功救出車內一家四口，事後被選為全國「好人好事代表」。然而，自那次救人後，他的小腿竟異常發黑，歷經數十年遍訪名醫皆查不出病因，從此陷入一場科學難解的身體異變與靈異疑雲。

根據《聯合報》報導，楊文誥回憶，當年跳海救人時，第一趟下水就感覺雙腳彷彿被「拉扯」，第二趟再下水時甚至全身抽搐，幾乎無法動彈。雖成功救人，但雙腿變黑的病症多年未癒，醫學難解。直到近日，他前往台南一座天公廟請示，駐廟乩童直言這是「擋了抓交替」所致的「因果病」，並指出腿部變黑是「替代亡魂受難」的印記。乩童建議他行善積德以化解因果，這也讓原本的英勇事蹟增添一絲神秘與詭異氛圍，在警界與民間流傳為一則都市傳說。

▲東港騎士騎車衝進海裡，警消搜救中。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲楊文誥回憶當年跳海救人時，第一趟下水就感覺雙腳彷彿被拉扯。（示意圖，非該新聞事件／記者陳崑福翻攝）

這起事件後來又有延伸的靈異經歷。2022年3月，退休後的楊文誥在任職鐵路平交道保全期間，目睹一起重機闖越平交道、遭列車撞擊的意外。當他趨前協助救援時，驚見一道人影在兩名傷者之間低語：「這兩個不是我要抓的」，語畢即憑空消失，讓他毛骨悚然，當場雙腿發軟。更離奇的是，事故後兩日內，他接連遭遇車禍與意外，讓他不得不再次聯想到早年跳海救人所引發的連鎖因果。

對此，台中教育大學副教授林茂賢指出，「抓交替」是台灣沿海常見的民間信仰，尤以漁村地區流傳最廣。此信仰源自對溺斃亡魂的畏懼，認為其因橫死無法投胎，只能透過「抓人交替」來解脫困境。這些亡魂會在橋下、海邊、水潭等陰氣聚集地尋找替身，因此民間忌諱在農曆七月靠近水域、夜晚戲水或單獨前往靈異熱點。為求避邪，傳統上也會透過收驚、燒紙錢、設平安燈、做法會等儀式祈求庇佑。

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲「抓交替」是台灣沿海常見的民間傳說。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，若有家中頻傳噩夢、無故生病或厄運連連，也常被解讀為被「陰魂纏身」的徵兆，民眾會前往宮廟請示乩童或法師，以獲得指引與解法。這類儀式不僅是民俗療癒的一環，更反映出台灣社會面對未知與死亡的文化態度，強調透過善行與信仰，化解人鬼之間未竟的業力牽連。

在教育部《臺灣台語常用詞辭典》中提到，「掠交替」（抓替死鬼），指民俗信仰中因有人枉死，其魂魄停留現場，待有其他人以類似方式在同地死亡，就被替代成亡魂的「替身」。

屏東竹田鄉一名陳姓男子的住處在去年發生「5天內2名女子暴斃意外」，也引起民眾議論紛紛，也有「抓交替」的傳聞。而在道教及台灣民間信仰角度中，「替身」或「替死鬼」是因枉死鬼魂想轉世，必須找人代替其死亡的概念，也稱為「交替」。亡魂可能因極度痛苦重複死亡情境，等待替身以完成輪迴轉世，即為抓交替。

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／林智勝哭了　喊話自己「你辛苦了」全場4萬名球迷紛紛鼓掌
快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」
快訊／松山機場「天花板突崩落」！
快訊／新店裕隆城停電！民眾摸黑用餐
快訊／龔美富請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了
快訊／大雷雨晚間狂轟北北基　警戒範圍曝
快訊／林智勝引退儀式揭曉新身分！
快訊／19:29規模4.6「極淺層地震」
江祖平槓三立副總兒！吳宗憲「霧裡看花」保守發聲

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

「日息5%」金融業退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

反觀園變電所設立！桃園觀音200餘里民抗議　高喊保衛家園

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍　驚險圍捕過程曝光

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

驚險影片曝！苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

生死瞬間！台中男鋸木摔落肺險爆　救護員「神一針」搶命

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

「日息5%」金融業退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

反觀園變電所設立！桃園觀音200餘里民抗議　高喊保衛家園

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍　驚險圍捕過程曝光

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

驚險影片曝！苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

生死瞬間！台中男鋸木摔落肺險爆　救護員「神一針」搶命

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

林智勝引退致詞謝家人、隊友與球迷　哽咽喊話自己「你辛苦了」

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

瀧澤秀明現身小巨蛋！消失6年狀態還是超好　子弟兵IMP.嗨炸台北

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

田中將大驚喜祝福林智勝「對決很光榮」　李承燁：讓亞洲看台灣力量

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用？實測30天在家也能防睡眠呼吸中止症

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

台中男帶小三回套房！電梯內交流成鐵證

「通緝犯蛋餅」闆娘狂吞罰單：不好吃啦

18歲男駕車過彎撞爛對向保時捷！2友命危

鄰居普渡拜拜　竟在公寓樓梯口燒金紙

淡水健行活動意外　圍欄突斷裂男子摔5米身亡

殺害花蓮女師又辱屍　惡男起訴後遭收押

快訊／國道小貨車起火！警消抵達「全面燃燒」

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

