勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

楊文誥跳入海中成功救起一家四人，事後小腿異常發黑，遍訪名醫皆至今查不出病因。



記者曾羿翔／綜合報導



台南市玉井警分局退休所長楊文誥，年輕時曾在宜蘭擔任警職，1980年颱風過境期間，與主管巡邏漁港堤防時，目睹一輛轎車遭巨浪捲入海中。他當即將配槍與裝備交給主管後，奮不顧身跳海救人，最終在漁民協助下，成功救出車內一家四口，事後被選為全國「好人好事代表」。然而，自那次救人後，他的小腿竟異常發黑，歷經數十年遍訪名醫皆查不出病因，從此陷入一場科學難解的身體異變與靈異疑雲。

根據《聯合報》報導，楊文誥回憶，當年跳海救人時，第一趟下水就感覺雙腳彷彿被「拉扯」，第二趟再下水時甚至全身抽搐，幾乎無法動彈。雖成功救人，但雙腿變黑的病症多年未癒，醫學難解。直到近日，他前往台南一座天公廟請示，駐廟乩童直言這是「擋了抓交替」所致的「因果病」，並指出腿部變黑是「替代亡魂受難」的印記。乩童建議他行善積德以化解因果，這也讓原本的英勇事蹟增添一絲神秘與詭異氛圍，在警界與民間流傳為一則都市傳說。

楊文誥回憶當年跳海救人時，第一趟下水就感覺雙腳彷彿被拉扯。

這起事件後來又有延伸的靈異經歷。2022年3月，退休後的楊文誥在任職鐵路平交道保全期間，目睹一起重機闖越平交道、遭列車撞擊的意外。當他趨前協助救援時，驚見一道人影在兩名傷者之間低語：「這兩個不是我要抓的」，語畢即憑空消失，讓他毛骨悚然，當場雙腿發軟。更離奇的是，事故後兩日內，他接連遭遇車禍與意外，讓他不得不再次聯想到早年跳海救人所引發的連鎖因果。

對此，台中教育大學副教授林茂賢指出，「抓交替」是台灣沿海常見的民間信仰，尤以漁村地區流傳最廣。此信仰源自對溺斃亡魂的畏懼，認為其因橫死無法投胎，只能透過「抓人交替」來解脫困境。這些亡魂會在橋下、海邊、水潭等陰氣聚集地尋找替身，因此民間忌諱在農曆七月靠近水域、夜晚戲水或單獨前往靈異熱點。為求避邪，傳統上也會透過收驚、燒紙錢、設平安燈、做法會等儀式祈求庇佑。

「抓交替」是台灣沿海常見的民間傳說。

此外，若有家中頻傳噩夢、無故生病或厄運連連，也常被解讀為被「陰魂纏身」的徵兆，民眾會前往宮廟請示乩童或法師，以獲得指引與解法。這類儀式不僅是民俗療癒的一環，更反映出台灣社會面對未知與死亡的文化態度，強調透過善行與信仰，化解人鬼之間未竟的業力牽連。



在教育部《臺灣台語常用詞辭典》中提到，「掠交替」（抓替死鬼），指民俗信仰中因有人枉死，其魂魄停留現場，待有其他人以類似方式在同地死亡，就被替代成亡魂的「替身」。

屏東竹田鄉一名陳姓男子的住處在去年發生「5天內2名女子暴斃意外」，也引起民眾議論紛紛，也有「抓交替」的傳聞。而在道教及台灣民間信仰角度中，「替身」或「替死鬼」是因枉死鬼魂想轉世，必須找人代替其死亡的概念，也稱為「交替」。亡魂可能因極度痛苦重複死亡情境，等待替身以完成輪迴轉世，即為抓交替。