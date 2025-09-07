　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏開戰首次！基輔政府大樓遇襲受損　俄射13飛彈805無人機猛攻

▲▼ 烏克蘭首度有政府大樓因俄軍攻擊受損。（圖／翻攝自臉書／Юлія Свириденко）

▲基輔政府大樓遇襲起火受損。（圖／翻攝自臉書／Юлія Свириденко）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯在6日至7日這一晚對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，出動805架無人機、發射13枚飛彈，首都基輔多棟建築起火，包括市中心的政府大樓，總計造成至少2人死亡、17人受傷，其中一名死者才1歲，其他多個城市也同步遭受攻擊，波蘭多架戰機升空。烏克蘭總理證實，基輔內閣大樓在俄軍空襲中遭到波及，這也是自開戰以來，首度有主要政府大樓因俄軍空襲受損。

基輔政府大樓遇襲起火

基輔獨立報、BBC等報導，烏克蘭入夜後全境空襲警報響起，基輔6日深夜警告已啟動防空系統應對俄軍攻擊，到了7日凌晨，基輔傳出多起爆炸聲。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）透露，基輔至少2人死亡、17人受傷，死者包括一名1歲孩童，俄軍無人機殘骸擊中多棟住宅大樓，導致建築物起火，也有住宅建築出現倒塌受損的情況。

基輔佩切爾斯克區（Pecherskyi）一棟政府大樓發生火災。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）7日透過臉書說明，「這是政府大樓首次因敵軍攻擊而受損，屋頂與高樓層遭到破壞。目前救援人員正在滅火。」基輔市長克里契科稱，這棟政府大樓疑似是因為無人機攻擊才起火。

波蘭戰機升空

除了基輔，烏克蘭其他城市也是俄軍攻擊目標，敖德薩、哈爾科夫、札波羅熱等地傳出爆炸聲。烏克蘭空軍表示，俄軍這次發射13枚飛彈、派出805架無人機攻擊烏克蘭，儘管有超過750個空中武器遭攔截擊落，但仍有9枚飛彈、56架無人機命中37處地點。

針對俄軍攻勢，波蘭空軍在7日凌晨5時左右，在荷蘭F-35戰機的協助之下，派遣多架戰機升空保衛自家領空。

Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук,...

Юлія Свириденко 發佈於 2025年9月6日 星期六
09/06

烏克蘭俄羅斯無人機基輔俄烏戰爭

