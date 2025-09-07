洪秀柱赴九三閱兵太震撼！　「抗戰勝利讓台灣回歸祖國懷抱」

▲前國民黨主席洪秀柱現身九三閱兵。（圖／翻攝央視）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨主席洪秀柱今（7日）晚間分享上周赴北京出席中共九三閱兵的感想「分常震撼」，不只是軍力的炫耀，而是中華民族向全世界莊嚴宣告，已經不再任人欺凌，東方睡獅已經醒來，中國人已經昂然屹立於世界之林，「自甲午戰爭以來，台灣與澎湖被迫割讓，與祖國分離長達半個世紀。直到1945年抗戰勝利，日本宣布無條件投降，台灣才得以光復，重新回到祖國的懷抱。這段歷史我們絕不能忘記，因為沒有抗戰的勝利，就沒有台灣的回歸。」

「以智慧築起兩岸和平之橋，共書抗戰史，」洪秀柱說，以智慧築起兩岸和平之橋，共書抗戰史，這次能親身參加九三閱兵，我心裡真的是非常震撼。震撼不只是因為看到先進的武備，而是因為看到一隊隊官兵昂首挺立、精神抖擻，展現出守護民族、維護和平的決心。

洪秀柱說，對她來說，抗戰勝利的意義更為深刻。自甲午戰爭以來，台灣與澎湖被迫割讓，與祖國分離長達半個世紀。直到1945年抗戰勝利，日本宣布無條件投降，台灣才得以光復，重新回到祖國的懷抱。這段歷史我們絕不能忘記，因為沒有抗戰的勝利，就沒有台灣的回歸。

洪秀柱表示，兩岸共書抗戰史，也是自己長期以來的堅持。當年馬習會就曾作出這樣的決議，2017年在南京也召開過「中華民族抗日戰爭史」研討會。我一直認為，這不是要去爭論誰貢獻多，而是要把抗戰的全貌呈現出來，讓年輕一代了解，今日的和平與發展，是先烈以血肉之軀換來的成果。

洪秀柱再次強調，自己在2016年擔任國民黨主席時提出的「和平政綱」，始終是最核心的信念。這份政綱的重點，就是在《中華民國憲法》的基礎上深化九二共識，並積極探討兩岸簽署「和平協議」的可能性。唯有透過制度化的安排，兩岸才能真正走出敵對，確保人民的安全與福祉。「內戰的陰影，不能再交給下一代，我們這一代就要勇敢地承擔責任，把它終結。」

洪秀柱認為，抗戰先烈以血肉築起長城，而後代要以智慧築起兩岸和平之橋，「這是歷史賦予我們的使命。我相信，戰爭只會帶來生靈塗炭，唯有和平，才是我們能留給子孫後代最珍貴的禮物。」

