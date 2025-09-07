羅漢松母株結實累累！　台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

▲台南山上花園水道博物館園區內羅漢松母株結果累累，吸引遊客前來拾取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館除了保存珍貴的水道建築國定古蹟，也擁有豐富多樣的自然生態，隨著秋季來臨，園區內各類植物進入落果期，近期羅漢松母株結實累累，翠綠圓潤的果實散落林下，吸引許多民眾專程前來拾取，成為館內秋日限定的特色景象。

館方指出，羅漢松自1912年台南水道興建初期即大規模栽植，當時日人在快濾桶室與園區周邊種下數十棵，百年來仍有超過40棵存活，其中最大一株需要三名成人環抱才能合圍，見證台南水道百年歷史。羅漢松屬雌雄異株植物，只有母株會結果，近期園區散落的大批果實，正是母株所結，外觀形似僧侶「羅漢」的頭與腹，討喜且適合作為育苗來源，成為庭園吉祥樹木與盆栽素材。

除了羅漢松，園區自日治時期至戰後自來水公司員工時代，陸續栽植芒果、龍眼、蓮霧等果樹，禽鳥也將周邊農田火龍果、山苦瓜種子帶入，使植物種類更加豐富。今年豪雨充沛，甚至曾出現手掌大的野生菇菌與蔓延的山苦瓜，展現水道博物館自然生態的多樣性。館方提醒，部分落果適合民眾拾取觀賞與栽植，但仍有未知或具風險性植物，呼籲遊客注意安全，並遵守相關規範，共同維護園區的自然與文化資產。