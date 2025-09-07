台南做工行善團齊力修繕風災戶　市長夫人探視傳遞暖心關懷

▲台南做工行善團志工接力完成西港區蘇姓案家修繕，第307戶掛牌見證「希望家園」重生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南後，「台南做工行善團」即刻投入房屋修繕，協助弱勢災民重建家園，市長黃偉哲秉持「希望家園」施政理念，勞工局與各修繕相關工會、新舜營造及民間企業齊心接力，截至7日累計完成颱風受災修繕26戶，其中西港區大塭寮蘇姓案家於7日油漆粉刷後完工，正式掛牌成為做工行善團第307修繕戶，也是此次風災完成重建的第26戶。

黃偉哲市長特別感謝財團法人職業災害預防及重建中心提供施工護具，讓志工在修繕作業中安全有保障。市長夫人劉育菁老師、副市長葉澤山7日先後帶餐點、飲品到西港區關懷完工案家與慰勞志工。

葉副市長除代表市長致贈晴天坊弱勢婦女手繡涼被，也頒發「2025臺南夏日音樂節—將軍吼」VIP搖滾區貴賓證給志工代表，肯定志工辛勞。勞工局更連結勞動部及企業資源，提供護目鏡、防護眼鏡、N95口罩等防護具，現場同步分送給志工。

住在西港區大塭寮的蘇姓案主一家五口，屋頂全毀後被迫寄居鄰居家，蘇女士回憶颱風夜屋頂掀飛的驚恐仍心有餘悸，說著說著眼眶泛淚，一旁就讀小六的女兒聽見母親描述也忍不住紅了眼眶、頻頻拭淚，讓在場志工無不加快手腳，盼儘早還給一家人安穩的家。蘇女士感激地說，「做工行善團就像希望出現，幫助我們在滿目瘡痍中看見光亮」。

目前，勞工局做工行善團已媒合修繕39戶，完成26戶、9戶施工中，另動員官田區二手家具倉庫搬運家具，協助災戶生活重建。後壁區與西港區其餘受災案家，也在持續修繕中，重新搭建屋頂、補強電氣、泥水、木作與鋁製門窗工程，逐步改善居住品質。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團把民間力量與政府治理緊密結合，讓愛與善流動循環，成為守護市民的堅強後盾。他感謝各工會志工無私付出，不僅帶來修繕技術，更帶來希望與人情溫度，讓受災戶早日回歸日常、對未來充滿信心。