　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

▲女星江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者詹詠淇／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵、偷拍等多項惡行，而她本人就是受害者，引起社會關注。不過也有部分人質疑，「為何受害者當下不立即報案？」對此，前民進黨立委高嘉瑜今（7日）二度聲援江祖平，呼籲大家不要譴責、質疑受害者，她也以自身經驗為例，有誰願意自己的不幸被大家當茶餘飯後、冷嘲熱諷的八卦？「我們之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害！」

高嘉瑜今呼籲，請不要譴責、質疑受害者，尤其當對方是掌握權勢的媒體高層，受害者又是職場上有利害關係的藝人。站出來需要勇氣，面對司法更需要將一切攤在陽光下。有誰願意自己的不幸被拿來當作大家茶餘飯後、冷嘲熱諷、酸言酸語的八卦？

▼前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第十二屆內科千人捐血活動-高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

「我們之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害！」高嘉瑜表示，對多數人而言，這可能只是新聞。對受害者而言，這是一輩子的傷痛！「當初我的事件（遭前男友林秉樞施暴）同時也有許多受害者，但她們因為各種原因沒有辦法站出來，她們也希望我堅持下去，所以我有責任要讓大家知道有這樣一個惡劣的壞人！」

高嘉瑜相信，江祖平也是一樣，她出面指控三立副總兒子龔益霆下藥性侵，還有多名女性受害者，除了希望不要再有下一個受害者，更是希望有其他人能夠一起站出來指控提告，讓加害者得到應有的司法制裁！

高嘉瑜也引述家醫科醫師王允姿允的話表示，沒有任何有知名度的女性，會用這種事來刷流量或當作報復的籌碼。「我們會希望世人記得的是我們事業的成功，我們的發光發熱，而不是跟哪個渣男有任何牽扯，如果不得已說出來，都是因為不希望有更多人受害。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美政府突襲逮捕逾300韓移民　南韓：已完成談判
俄開戰以來最大空襲！　澤倫斯基發聲
金邊重機網美遭輾斃！　夫現場痛哭
快訊／藍心湄24字發聲了！
已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說
她驗DNA驚見「手足恐達350人」　生父瘋狂捐精

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

美國防戰略不再緊盯中國？　他點四大面向批以偏概全、無端製造疑慮

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

賴清德見證綠盟理事長交接　林佳龍盼高志鵬維護台灣民主政治

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柳采葳聲援中山女高爭「外送權」　自爆曾偷訂外食遭教官追著跑

為市民全力以赴！　他從「小胖子鉛球選手」變市長參選人

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保　喊話：先出來再說

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

美國防戰略不再緊盯中國？　他點四大面向批以偏概全、無端製造疑慮

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

賴清德見證綠盟理事長交接　林佳龍盼高志鵬維護台灣民主政治

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柳采葳聲援中山女高爭「外送權」　自爆曾偷訂外食遭教官追著跑

為市民全力以赴！　他從「小胖子鉛球選手」變市長參選人

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保　喊話：先出來再說

一堆外國人「想買日本房屋、土地」　他列5風險：免費的都不買

悍將本土先發下半季走跌　鋒總：適應全季強度是成長過程

快訊／美政府突襲韓廠逮捕475移民　南韓：已與美方「完成談判」

太平山蹦蹦車10月全線復駛　搭黃色小火車直奔山林秘境

道奇火牛棚敗掉山本由伸勝投　羅伯斯替終結者史考特緩頰

可申請租補下句「須外加租金10%」　他開批爆共鳴：黑市真可笑

「以前說4隊飽和」 洪一中看中職破300萬人：未來第7、8隊有可能

俄開戰最大空襲派805無人機！基輔政府大樓遇襲　澤倫斯基發聲

中華女子拔河隊世錦賽4連霸　教練郭昇讚選手心智堅定

江祖平自揭遭下藥性侵　醫曝 「3大可怕之處」難留證據

【這場舞獻給爸爸】大師兄林智勝引退賽 女兒林禹融C位熱舞帥翻全場！

政治熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

更多熱門

相關新聞

江祖平爆料遭下藥性侵　警預計下周約談

江祖平爆料遭下藥性侵　警預計下周約談

知名演員江祖平從8月18日起透過社群平台指控某電視台工作人員下藥性侵女演員，直到9月3日起正式貼出加害人照片，照片中穿著SET三立電視台工作人員衣服，當天三立電視台正式回應「強調啟動內部調查、重視職場安全」之後，江以「每天一爆」的進度揭露涉嫌性侵、性騷電視台多名女性的加害人竟是三立電視台副總龔美富親兒龔益霆（25歲），對此內湖警方表示，已經根據檢察官指示通知江祖平到案，案件預計在下周約談江女後釐清龔男涉案程度。

三立請出王牌律師！曾替張清芳爭取16億贍養費

三立請出王牌律師！曾替張清芳爭取16億贍養費

挺江祖平！林沄蓁曾遭男友硬上：洗不掉的髒

挺江祖平！林沄蓁曾遭男友硬上：洗不掉的髒

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

力挺江祖平　苗博雅：違反意願就是性侵

力挺江祖平　苗博雅：違反意願就是性侵

關鍵字：

高嘉瑜江祖平

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面