別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

▲女星江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者詹詠淇／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵、偷拍等多項惡行，而她本人就是受害者，引起社會關注。不過也有部分人質疑，「為何受害者當下不立即報案？」對此，前民進黨立委高嘉瑜今（7日）二度聲援江祖平，呼籲大家不要譴責、質疑受害者，她也以自身經驗為例，有誰願意自己的不幸被大家當茶餘飯後、冷嘲熱諷的八卦？「我們之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害！」

高嘉瑜今呼籲，請不要譴責、質疑受害者，尤其當對方是掌握權勢的媒體高層，受害者又是職場上有利害關係的藝人。站出來需要勇氣，面對司法更需要將一切攤在陽光下。有誰願意自己的不幸被拿來當作大家茶餘飯後、冷嘲熱諷、酸言酸語的八卦？

▼前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

「我們之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害！」高嘉瑜表示，對多數人而言，這可能只是新聞。對受害者而言，這是一輩子的傷痛！「當初我的事件（遭前男友林秉樞施暴）同時也有許多受害者，但她們因為各種原因沒有辦法站出來，她們也希望我堅持下去，所以我有責任要讓大家知道有這樣一個惡劣的壞人！」

高嘉瑜相信，江祖平也是一樣，她出面指控三立副總兒子龔益霆下藥性侵，還有多名女性受害者，除了希望不要再有下一個受害者，更是希望有其他人能夠一起站出來指控提告，讓加害者得到應有的司法制裁！

高嘉瑜也引述家醫科醫師王允姿允的話表示，沒有任何有知名度的女性，會用這種事來刷流量或當作報復的籌碼。「我們會希望世人記得的是我們事業的成功，我們的發光發熱，而不是跟哪個渣男有任何牽扯，如果不得已說出來，都是因為不希望有更多人受害。」

