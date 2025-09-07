力挺江祖平！苗博雅批「違反意願就是性侵」　要檢方毋枉毋縱

▲苗博雅發聲力挺江祖平。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

八點檔女星江祖平最近連日踢爆三立副總龔美富兒子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷，引起各界熱議。社會民主黨台北市議員苗博雅表示，違反意願，就是性侵。交往關係不是違反意願的藉口，權勢不是為非作歹的護身符；檢方毋枉毋縱，早日讓真相水落石出，還給受害者公道，是人民共同的期待。

苗博雅指出，看到江祖平指證三立電視台副總之子龔益霆涉嫌性侵、性騷擾，受害者可能包括在電視台任職的女性，若指控屬實，是非常嚴重的罪行。士林地檢署已經主動分案偵辦，檢警必須用最積極態度、最嚴謹程序，毋枉毋縱，早日讓真相水落石出。有加害者要繩之以法，有受害者要給予公道。

苗博雅說，不論是否為情侶或夫妻配偶，「Only yes means yes. No means no.」是非常重要的守則。違反意願，就是性侵；而對於涉及濫用權勢的事件，無論加害者有任何顯赫背景，都不能循私包庇。任何職場都不該有權勢性侵的潛規則，唯有大公無私的處置，嚴格遵守相關程序，接受外界檢驗，才能取信於社會大眾。

苗博雅強調，交往關係不是違反意願的藉口，權勢不是為非作歹的護身符。不問何人，不看背景，有證據就辦到底，這是人民共同的期待。