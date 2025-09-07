挺江祖平！林沄蓁自曝曾喝斷片「男友脫衣硬上」：洗不掉的髒

▲律師林沄蓁 。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

女星江祖平近日公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，並坦言自己就是受害者，但因她未在第一時間公開身分與加害者關係，外界一度質疑交往怎麼算性侵？對此，先前與律師呂秋遠鬧出未婚生子風波的林沄蓁，就自曝曾遭遇交往性侵的過程，聲援舉動引發話題。

林沄蓁在臉書發文聲援，強調「交往性侵是意願問題，與職業、身分無關」，並自曝自身經歷，呼籲社會不要再檢討受害者。

她回憶，與一名短暫交往的男友曾被外界稱讚為「郎才女貌」，但因交往不深，很容易把信任與情感錯置。某次她必須參與年度餐敘，預料需要與客戶喝酒，特地叮囑男友保持清醒，好在醉後能安全護送她回家。

然而，餐敘結束後，她已經斷片，僅記得途中有警察攔檢，自己還嘔吐過。最終雖被安全送回家，卻在酒精影響下完全喪失行為能力，男友竟開始脫她衣服，並在單方面主導下發生性行為。她坦言，「整個過程我沒有能力做出任何反應。」

她表示，事後清醒雖隱約知道發生了什麼，但始終不敢深想，只能不斷說服自己「沒事」，並在第一時間拼命清洗身體。她沉痛強調，「沒有一個性侵受害者，願意把這種事當成招牌、流量，或當成加害他人的工具。因為被發生這件事的人，感覺自己很髒，洗不掉的髒。」

最後，林沄蓁語帶無奈地說，「我這樣講出來，是不是又要被檢討了呢？請不要再檢討受害者。」