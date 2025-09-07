性侵案「覺得非常奇怪、各種瘋！」遭轟檢討江祖平　律師道歉了

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

性侵案「覺得非常奇怪、各種瘋！」遭轟檢討江祖平　李怡貞道歉了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平勇敢說出自己經歷，引發各界不捨。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

網搜小組／劉維榛報導

藝人江祖平指控三立副總龔美富之子龔益霆涉性侵、偷拍，如今證實自己就是受害者。律師李怡貞日前卻直呼事件曝光的過程「非常奇怪」，認為女性受到性侵害，一開始就該提告，拖越久對被害人越不利，該文卻引發網友不滿她檢討受害者，甚至有帶風向嫌疑。對此，李怡貞道歉，「若有任何造成江祖平小姐不適的感受，我在此道歉。」

李怡貞5日在臉書發表看法，「江祖平的事情我自己看了是覺得非常奇怪」，為何要假作他人的經驗求救曝光，之後再一層一層的起底和扒開自稱的真相，起底後對方反擊回文才說要提告、要驗傷呢？

李怡貞認為，若女性受到性侵害，一開始就要提告，通常這種性犯罪，拖越久對被害人越不利，尤其第一時間就要醫院驗傷，而且記得不要洗澡。

李怡貞同時質疑，江祖平在一開始完全沒交代兩人有交往關係，「反而是很奇怪的說女子（後稱是自己的經驗）身體不舒服，請身旁已經開喝的男子協助拿藥。」李怡貞文末更強調，這篇不是逆風，也不是順風，就是覺得各種瘋。

該文曝光後，引發網友質疑李怡貞反向檢討受害者，更有帶風向的嫌疑，「本來覺得你還滿有正義感挺喜歡你，這次真的失望了，怎麼會質疑被性侵的女性」、「一點都沒有同理心」、「檢討被害人厲害了」、「交往歸交往，性侵歸性侵」、「一定會翻車，看金秀賢的案件就知道」、「我覺得妳的文怪怪的，不是每個傷害都可以當場反應，也不是馬上反應才叫傷害」。

對此，李怡貞再度發文致歉，「若有任何造成江祖平小姐不適的感受，我在此道歉！」她希望有相同經歷的女性，剛好也可以借此次站出來與她同行，這也是她「第一時間」就在原文裡面留言區提到的，如果江祖平的行為是為了引起其他受害人一起站出來，「那麼我就能理解她的『奇怪』，多人能站出來，才會對案件有幫助。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

※尊重身體自主權、性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

買滷味付500元堅稱「我給1000」！　老闆1招她秒變臉
95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」　網戰翻
「我們毀了山本的好表現⋯」　羅伯斯解釋換投原因
三立請出王牌律師！　曾替張清芳爭取16億贍養費
夏威夷宣布進入緊急狀態！　三級颶風進逼
7000萬到位！　江和樹喊話柯文哲：先出來再說

力挺江祖平　苗博雅：違反意願就是性侵

八點檔女星江祖平最近連日踢爆三立副總龔美富兒子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷，引起各界熱議。社會民主黨台北市議員苗博雅表示，違反意願，就是性侵。交往關係不是違反意願的藉口，權勢不是為非作歹的護身符；檢方毋枉毋縱，早日讓真相水落石出，還給受害者公道，是人民共同的期待。

看北院裁定揪1細節！律師：法官看柯演戲煩了

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

江祖平遭質疑「為何當下不報案」！她解析背後困境

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

