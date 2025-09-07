性侵案「覺得非常奇怪、各種瘋！」遭轟檢討江祖平　律師道歉了

▲江祖平勇敢說出自己經歷，引發各界不捨。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



藝人江祖平指控三立副總龔美富之子龔益霆涉性侵、偷拍，如今證實自己就是受害者。律師李怡貞日前卻直呼事件曝光的過程「非常奇怪」，認為女性受到性侵害，一開始就該提告，拖越久對被害人越不利，該文卻引發網友不滿她檢討受害者，甚至有帶風向嫌疑。對此，李怡貞道歉，「若有任何造成江祖平小姐不適的感受，我在此道歉。」

李怡貞5日在臉書發表看法，「江祖平的事情我自己看了是覺得非常奇怪」，為何要假作他人的經驗求救曝光，之後再一層一層的起底和扒開自稱的真相，起底後對方反擊回文才說要提告、要驗傷呢？

李怡貞認為，若女性受到性侵害，一開始就要提告，通常這種性犯罪，拖越久對被害人越不利，尤其第一時間就要醫院驗傷，而且記得不要洗澡。

李怡貞同時質疑，江祖平在一開始完全沒交代兩人有交往關係，「反而是很奇怪的說女子（後稱是自己的經驗）身體不舒服，請身旁已經開喝的男子協助拿藥。」李怡貞文末更強調，這篇不是逆風，也不是順風，就是覺得各種瘋。

該文曝光後，引發網友質疑李怡貞反向檢討受害者，更有帶風向的嫌疑，「本來覺得你還滿有正義感挺喜歡你，這次真的失望了，怎麼會質疑被性侵的女性」、「一點都沒有同理心」、「檢討被害人厲害了」、「交往歸交往，性侵歸性侵」、「一定會翻車，看金秀賢的案件就知道」、「我覺得妳的文怪怪的，不是每個傷害都可以當場反應，也不是馬上反應才叫傷害」。

對此，李怡貞再度發文致歉，「若有任何造成江祖平小姐不適的感受，我在此道歉！」她希望有相同經歷的女性，剛好也可以借此次站出來與她同行，這也是她「第一時間」就在原文裡面留言區提到的，如果江祖平的行為是為了引起其他受害人一起站出來，「那麼我就能理解她的『奇怪』，多人能站出來，才會對案件有幫助。」

