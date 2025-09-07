　
社會 社會焦點 保障人權

江祖平爆料遭龔男下藥性侵　北市警預計下周約談她釐清案情

▲江祖平表示自己眼瞎才跟龔益霆交往，也表示「我沒什麼好失去的」。（圖／翻攝自IG、Threads）首圖

▲江祖平表示自己眼瞎才跟龔益霆（上圖）交往，也表示「我沒什麼好失去的」。（圖／翻攝自IG、Threads、下同）

記者張君豪／台北報導

知名演員江祖平從8月18日起透過社群平台指控某電視台工作人員下藥性侵女演員，直到9月3日起正式貼出加害人照片，照片中穿著SET三立電視台工作人員衣服，當天三立電視台正式回應「強調啟動內部調查、重視職場安全」之後，江以「每天一爆」的進度揭露涉嫌性侵、性騷電視台多名女性的加害人竟是三立電視台副總龔美富親兒龔益霆（25歲），對此內湖警方表示，已經根據檢察官指示通知江祖平到案，案件預計在下周約談江女後釐清龔男涉案程度。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

警方表示：根據江女的公開言論，涉案人龔男最重將觸犯刑法222條「加重妨害性自主」罪嫌，但因案件已經明顯涉及性侵害，為保護被害人隱私，涉性侵害事件處理標準程序，警方將持續和江祖平聯絡，若江願意出面提告製作警詢筆錄，警方將直接把她帶到台北市婦幼隊受理相關性侵害案件偵辦，也不排除地檢署檢察官直接約談江女到案說明。

專案小組將待掌握相關被害人指控內容及提示證據，了解龔男涉案程度後，最後才約談龔男釐清相關案情。

相關新聞

三立請出王牌律師！曾替張清芳爭取16億贍養費

三立請出王牌律師！曾替張清芳爭取16億贍養費

藝人江祖平日前踢爆三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵，事件引發社會高度關注。三立電視6日再度發表聲明，強調「對性騷擾零容忍」，並宣布已正式委任知名律師賴芳玉擔任外部公正人士，全面調查相關性平事件。

挺江祖平！林沄蓁曾遭男友硬上：洗不掉的髒

挺江祖平！林沄蓁曾遭男友硬上：洗不掉的髒

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

力挺江祖平　苗博雅：違反意願就是性侵

力挺江祖平　苗博雅：違反意願就是性侵

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

內湖警分局台北市警局台北市婦幼警察隊江祖平龔益霆

