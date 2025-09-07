　
國際

裸體遊輪明年啟航！最貴別墅房破百萬　11天旅程搶瘋

美國旅遊公司Bare Necessities宣布，其年度裸身遊輪活動「大裸船（Big Nude Boat）」將於2026年2月重新啟航，示意圖（pexels提供）

▲美國旅遊公司Bare Necessities宣布，其年度裸身遊輪活動「大裸船（Big Nude Boat）」將於2026年2月重新啟航，示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

美國旅遊公司Bare Necessities宣布，其年度裸身遊輪活動「大裸船（Big Nude Boat）」將於2026年2月重新啟航，從佛羅里達邁阿密港啟程，帶領乘客前往加勒比海的異國島嶼，包括阿魯巴、巴哈馬和牙買加。這趟為期11天的航程，讓乘客在尊重規範的前提下，享受裸身的自由，並感受身體正向與自我接受的理念。

綜合外媒報導，裸體遊輪的概念並非放縱或猥褻，與性無關連，而是為自然主義者提供一個無衣、無評價的環境。乘客可以在泳池、休息區、水療中心甚至夜店自由裸身，盡情享受輕鬆自在的假期氛圍。

業者強調，裸身並非強制，每位乘客可依自身舒適程度選擇衣著，而遊輪員工則始終保持穿衣。雖然大部分區域可以裸身活動，但在主餐廳用餐、船長招待會及文化活動期間，乘客必須穿著衣物；停靠港口時也需保持端莊，以尊重當地規範。自助餐區及戶外用餐區則允許裸身用餐，保持輕鬆、身體正向的氛圍。

此次航程將租用挪威珍珠號（Norwegian Pearl），船長968英尺，可容納多達2,300名乘客，配備16家餐廳、14間酒吧、2條保齡球道、賭場、水療中心以及花園別墅。航程中安排了「主題之夜」、「工作坊」及各式娛樂活動，而房價從內艙2,000美元（約新台幣6萬1,391元）起，三臥室別墅則高達33,000美元（約新台幣101萬元）。

Bare Necessities強調，裸身航行的核心理念在於身體正向與自我接受，公司指出「那些能在社交場合放下衣物的人，更能真實做自己，而非迎合他人期待。」因此，每年都有許多回頭客參加，營造出溫暖、友善的社群氛圍。

裸體遊輪已有超過35年歷史，深受各年齡、身型與國籍乘客喜愛。對於想擺脫日常穿戴束縛、尋求自由假期的人來說，這是一次獨特的體驗。Bare Necessities表示，目前此次航程剩餘艙房不到25%了。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

