川普大動作掃毒！美軍派7艘艦艇駛入加勒比海　委內瑞拉震怒警告

美國與委內瑞拉之間的緊張情勢再度升溫！美國川普政府在加勒比海南部及周邊海域展開大規模海軍部署，美方稱此舉旨在打擊拉美毒品集團威脅。此舉反映美國總統川普將打擊毒品走私、限制移民及鞏固南部邊境視為核心政策，此次部署規模明顯高於美軍過去在該地區的常規巡航。

根據《路透社》，某要求匿名的美方官員透露，本週已有7艘美國軍艦及一艘核動力快攻潛艦駛入該片海域，並將持續展開部署。儘管美國國防部尚未公開具體任務，但川普政府已明確表示，現可針對毒品集團及犯罪組織行動動用軍事力量，並指示國防部制定行動方案。

部分部署艦艇包括聖安東尼奧號（USS San Antonio）硫磺島號（USS Iwo Jima）及勞德代爾堡號（USS Fort Lauderdale），共搭載約4,500名官兵，其中包含2,200名海軍陸戰隊員。美方同時派遣P-8偵察機在國際水域收集情報。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）對此表達強烈譴責，並向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出抗議，指控美國違反聯合國憲章。馬杜洛政府形容這是「大規模宣傳行動」，意在為針對主權國家的軍事干預辯護，並強調委內瑞拉對外沒有威脅。

馬杜洛強調，委內瑞拉不會以大砲或威脅進行外交，他並宣示將派遣1萬5000名軍隊駐守與哥倫比亞接壤的西部邊境，以打擊毒品集團，並要求民防組織每週五、六進行訓練。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則表示，川普準備動用美國一切力量阻止毒品氾濫，並指出加勒比海及區域多國支持美方的反毒行動。川普政府今年2月已將墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）、其他毒品幫派及委內瑞拉犯罪組織阿拉瓜火車（Tren de Aragua）列為全球恐怖組織。

馬杜洛政府長期指控反對派及外國勢力與美國中情局（CIA）勾結，以破壞委內瑞拉，並將經濟制裁稱為「經濟戰爭」，對此，美國及委內瑞拉反對派均予以否認。