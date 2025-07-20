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大陸 大陸焦點 特派現場

影／「薇帕」狂吹！港三層高游輪海上「幽靈飄移」險撞碼頭

記者任以芳／綜合報導

颱風「薇帕」今（20）日直撲廣東珠海到湛江一帶沿海登陸，香港也受到影響，已經掛起十號風球。面對增強為中颱的「薇帕」，香港海域驚現驚險一幕。一艘三層高的豪華遊輪「海龍明珠號」在強風中如同玩具般被吹離原位，差點撞上碼頭。

根據香港天文台資料，今年以來最強颱風「薇帕」已籠罩整個珠江口區域，最高持續風速可達每小時118公里，瞬間陣風更強，海面湧浪巨大。

在颱風逼近之際，維多利亞港區域風力驟增，一艘停泊於海中的三層遊輪遭強風吹襲，被直接推移至碼頭邊緣，船身搖晃劇烈，畫面如災難電影般震撼。

▲▼ 香港三層高郵輪差點撞到碼頭 。（圖／翻攝 青蜂俠）

▲受颱風影響，香港這艘三層高遊輪被大風吹跑，差點撞到碼頭 。（圖／翻攝 青蜂俠）

目擊者拍攝的影片顯示，該艘遊輪在海面上不受控制地漂移，一旁碼頭作業人員連忙撤離。據了解，船上當時沒有任何人，船尾有下錨，但是風力太強，導致船身不受控制搖搖晃晃，在海上到處「幽靈飄移」。香港海事處亦迅速派員進行固定與救援作業，防止船隻發生擱淺或碰撞。

據了解，目前廣東珠海及陽江兩市已實施停課、停工、停產、停運及停業。香港天文台今天上午「罕見」發出「十號風球」信號，這也是繼2023年9月1日受颱風「蘇拉」影響後，香港再次發出「十號風球」，也是最高級別的熱帶氣旋警告信號。

為確保學生的安全，香港特區政府教育局宣佈，所有的日校包括中學、小學、特殊學校、幼兒園等今天停課一天。香港天文台也表示，風力現在正在或者是預料會達到颶風程度，持續風力達到每小時118公里或以上，陣風可能超過每小時220公里。 

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