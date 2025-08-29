　
社會 社會焦點 保障人權

新北男樓上丟啞鈴遭辦又全裸逛街　大批警力破門強制送醫治療

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區板南路一間飲料店，日前2名男子進入店內消費時，其中一人竟然一絲不掛赤裸裸，店員及顧客當場傻眼，所幸該名裸體男子並未做出其他脫序行為，僅在店內晃了一圈就離開。警方調查，該名男子上個月就曾從家中往樓下丟擲啞鈴，前天（27日）前往男子住處破門，並將其強制送醫治療。

▲鍾男上個月從住處丟啞鈴遭辦，又裸體逛街嚇壞店員，警方破門將其強制送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男裸體走進飲料店，在店內閒晃嚇壞店員，。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上週四（21日）上午9時許，57歲鍾姓男子與哥哥前往中和板南路一間飲料店消費，但鍾男卻全身赤裸，僅用手遮掩下體，嚇壞的店員連忙上前詢問是否需要幫助，但2人在店內閒晃一圈後就離開，並未攻擊其他人。店員隨後撥打110報案，警方到場確認身分，將鍾男依妨害風化罪函送偵辦。

▲鍾男上個月從住處丟啞鈴遭辦，又裸體逛街嚇壞店員，警方破門將其強制送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男上個月從住處3 樓丟擲啞鈴，破壞鄰居屋簷及水管，遭到警方送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方進一步調查，發現鍾男上個月6日凌晨，才從圓通路3樓住處從樓下丟擲啞鈴及玻璃瓶，導致1樓鄰居的水管及屋簷遭砸壞，當地居民對其相當頭痛，警方當時就依毀損、恐嚇公眾等罪將其函送偵辦，並查扣啞鈴1枚。而鍾男接連脫序行為，經衛生局評估，符合強制送醫條件，於前天破門進入鍾男住處，將鍾男送往八里療養院就醫。

▲鍾男上個月從住處丟啞鈴遭辦，又裸體逛街嚇壞店員，警方破門將其強制送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲經衛生局評估，前天大批警力前往鍾男住處，破門進入將其強制送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

