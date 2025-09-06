台中男帶小三回套房！電梯內「忘情交流」激烈畫面成鐵證

▲台中男偷吃小三，電梯內忘情熱吻、撫摸全被拍。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）與丈夫阿宏（化名）結婚多年，沒想到她竟發現丈夫在外偷吃，跟第三者小莉（化名）有染，甚至公然在電梯裡做出擁抱、熱吻，以及撫摸隱私部位等動作，氣得將2人告上法院。台中地院審理後，判阿宏、小莉須賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與阿宏2017年間結婚，怎料她發現阿宏與小莉有染，不但頻繁出入阿宏所居住的套房，甚至一起前往北部的溫泉會館，氣得她將2人告上法院，並且求償100萬元。

對此，阿宏則辯稱，自從結婚以後，小美經常用激烈的方式來脅迫，甚至還將家門換鎖，不讓他進家門，2人的婚姻關係並不和睦。分居以後他動了手術，因此委託友人小莉照顧，所以對方才會頻繁出入套房。

▲台中男偷吃小三，電梯內忘情熱吻、撫摸全被拍。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



阿宏還稱，他與小莉是朋友關係，2人結伴到北投的溫泉會館。該會館是男女分開的浴池，並無逾越分際的行為。

小莉對此則表示，自己曾與阿宏是同事、股東關係，由於知道阿宏患有憂鬱症，加上動了手術，所以才會請她幫忙照顧。且當時阿宏曾告知，已向小美提出離婚訴訟，她才會答應下來。

不過，小美對此提出了大量的監視器畫面作為證據，影像內容不但包含了阿宏、小莉共同出入套房的畫面，甚至還拍到了2人在電梯內及電梯口激情熱吻、擁抱、環抱，以及阿宏將手伸進小莉的外套、撫摸小莉身體部位等親密行為。

台中地院法官勘驗畫面後，認定2人當時是以親密男女感情的關係交往，以及多次同住在阿宏的套房，並且出現多次親暱舉動及前往溫泉會館等事實，2人共同侵害小美基於配偶關係的身分法益且情節重大。

台中地院法官最終不採信阿宏、小莉的說法，衡量雙方的社會地位、經濟情況等條件後，判阿宏、小莉須連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。